El parque solar más grande del país llega a la industria molinera: abastecerá el 50% del consumo de Molinos Basile

Molinos Basile tiene 80 años de trayectoria, y produce harinas de trigo que se distribuyen en todo el país. Foto: archivo.

YPF Luz anunció la firmó un contrato con la empresa Molinos Basile para abastecer la mitad de su demanda eléctrica, cuya energía suministrada provendrá desde el Parque Solar El Quemado (Mendoza), que es el proyecto fotovoltaico más grande de Argentina.

A partir del reciente acuerdo, la subsidiaria de YPF abastecerá con 2.200 megavatios-hora (MWh) de energía por año a la compañía molinera. De esa forma, se suma a los 100 clientes con los que cuenta la firma.

Molinos Basile tiene 80 años de trayectoria, y produce harinas de trigo que se distribuyen en todo el país. Está radicada en Chacabuco, provincia de Buenos Aires.

«Nos enorgullece anunciar nuestro acuerdo con YPF, a través del cual abasteceremos el 50% de nuestro consumo eléctrico con energía renovable. Esta iniciativa no sólo refuerza nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente, sino que también nos permite operar de manera más eficiente y responsable«, expresaron desde la empresa a través de un comunicado.

En la misma línea, añadieron: «Creemos que el crecimiento de la industria debe ir de la mano con la innovación y la sostenibilidad. Por eso, nos sumamos a una red de empresas que eligen energías limpias para impulsar sus procesos productivos».

Por otra parte, desde YPF Luz señalaron que «este acuerdo acompaña el desarrollo de su operación productiva con nuestra energía proveniente de fuentes renovables«.

Acerca del parque solar El Quemado

En diciembre de 2025, YPF Luz duplicó su capacidad instalada de energía solar después de que CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) habilitase los primeros 100 MW del Parque Solar El Quemado, permitiéndole alcanzar los 200 MW en total.

La obra ubicada en Mendoza es el futuro proyecto fotovoltaico más grande del país, con más de 511 mil paneles solares en un área de 600 hectáreas. Su total de capacidad instalada es de 305 MW, que se incorporarán paulatinamente hasta completar su puesta en marcha, que está prevista para la primera mitad de este año.