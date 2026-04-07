Poblador de Villa Llanquín acusado de matar a un vecino no irá a juicio por jurados

El acusado Carlos Argentino Sandoval será juzgado por un tribunal colegiado, en fecha a determinar. (foto de archivo)

La fiscalía no quiere sorpresas en la causa del homicidio de Diego Manuel Sixto. Por eso, solicitó al juez Sergio Pichetto que Carlos Argentino Sandoval, que está acusado por el crimen, sea juzgado por un tribunal colegiado, integrado por tres jueces técnicos, en lugar de un jurado popular.

El fiscal Gerardo Miranda explicó en la audiencia de control de acusación, que se desarrolló la semana pasada en Bariloche, que la pretensión punitiva de la fiscalía era lograr una condena de 12 años de prisión para el acusado. Si el fiscal hubiese planteado una pretensión punitiva superior, el imputado sería juzgado por un jurado popular. Y en la fiscalía no quieren una moneda al aire.

Miranda relató la acusación contra Sandoval. Contó que al acusado, la fiscalía le atribuye el homicidio de Sixto, que ocurrió entre las 18 del 4 de mayo del 2025 y la 1.05 del 5 de mayo del 2025, en el campo perteneciente al acusado. Se trata de un lugar ubicado a 13,6 kilómetros de Villa Llanquin.

Según la fiscalía, el ataque sucedió entre la tranquera de ingreso al campo de Sandoval y la vivienda del acusado.

Miranda señaló que Sixto estaba subido a su caballo y le pegó un golpe con su rebenque en el brazo izquierdo a Sandoval. Los vecinos habían tenido una discusión relacionada con amansar caballos en la casa del imputado y el alcohol había exacerbado las diferencias de criterio.

Tras recibir el golpe en el brazo, Sandoval fue a la vivienda y extrajo una escopeta marca Centauro modelo 30, calibre 16, que estaba cargada. Miranda dijo que el acusado se acercó y a unos pocos metros le apuntó con el arma a la cabeza de Sixto y le efectuó un tiro que dio en el rostro de la víctima, causándole de inmediato la muerte.

Describió que los perdigones penetraron en el cráneo de la víctima, lo que le provocó una hemorragia letal.

Un homicidio agravado

El fiscal calificó ese hecho como un homicidio calificado por haber sido cometido con un arma de fuego. También, lo acusaron al imputado por la tenencia de armas de fuego sin la debida autorización legal.

El abogado Rodolfo Rodrigo, que patrocina a la madre de la víctima, que es querellante en la causa, adhirió al pedido de la fiscalía. “No hay ánimo de la familia de la victima de venganza, sino de justicia”, aclaró Rodrigo.

La defensora oficial Blanca Alderete, que asiste al acusado, no cuestionó ni una palabra de la acusación fiscal.

Como no hubo objeciones, Pichetto admitió la acusación y dispuso la apertura a juicio.

La audiencia de control de acusación se hizo el miércoles pasado, en Bariloche. (captura de video)

La discusión por la prisión preventiva

Después, Miranda informó los testigos y pruebas que presentará en el juicio y explicó los motivos del ofrecimiento de cada uno de ellos. La querella adhirió. La defensa no objetó nada. El juez aceptó los 25 testigos ofrecidos.

La discusión llegó al momento de la ampliación de la prisión preventiva que el acusado cumple desde mayo del año pasado.

Miranda pidió la prórroga de la prisión preventiva, pero reclamó que la cumpla de manera efectiva. Hasta ese momento, el imputado estaba con prisión domiciliaria, con pulsera electrónica, en Bariloche.

“Nosotros consideramos que han avanzado las etapas del proceso. No es el mismo conocimiento que Sandoval tenía antes de presentada la acusación. Hoy sabe que la pretensión punitiva de la fiscalía es de 12 años de prisión”, observó el fiscal.

Advirtió el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación. Mencionó que el único testigo directo del homicidio “es vecino lindero de Sandoval, y tiene una relación de amistad con él”.

“Creemos que la pulsera no es un grillete, que es muy fácil de violar”, afirmó Miranda.

“Creemos que el señor Sandoval sabe que no tiene absolutamente nada para perder a partir de ahora y que no va a ser suficiente a prisión domiciliaria para neutralizar el peligro de entorpecimiento y se va a generar el peligro de fuga”, insistió Miranda.

La fiscalía no logró que el juez admita el pedido de prisión preventiva efectiva para el acusado. (captura de video)

Un estado de salud envidiable

Dijo que Sandoval “tiene más de 70 años, pero tiene un estado de salud envidiable”. Recordó que “a diez días de cometido el hecho, estaba en el casino jugando y riéndose un poco de la familia de la víctima, no tiene ningún problema de salud”.

“Terminó con la vida de un joven de 30 años sin haber sufrido ningún rasguño en su cuerpo”, indicó el fiscal y solicitó al juez que le aplique la preventiva hasta que finalice el juicio. La querella adhirió.

“Me veo sorprendida por esta situación que plantea el fiscal”, argumentó la defensora. Y solicitó al juez que el acusado continúe “cumpliendo en forma domiciliaria”.

Alderete dijo que el acusado no volvió a Villa Llanquín. No ha tenido ningún tipo de contacto con el testigo. Recordó que la madrugada del 5 de mayo del año pasado, Sandoval “fue a entregarse en forma voluntaria” al destacamento de Villa Llanquín. Por eso, descartó el riesgo de fuga.

Aseveró que su asistido no estaba con prisión preventiva cuando fue sorprendido en el casino, “estaba en libertad; no incumplió nada”. Y destacó que mientras le impusieron la domiciliaria la cumplió.

Alderete dijo que el acusado se estaba haciendo varios estudios médicos. “Es una persona de más de 70 años, así que tampoco es que tiene una salud envidiable”, replicó la defensora.

El juez ordenó que el acusado continúe en prisión domiciliaria. Pero solicitó a la defensa que presente en el corto plazo los informes médicos del acusado a la fiscalía y la querella.