Récord en exportaciones mineras: fuerte impulso del oro y el litio en el inicio de 2026 

El crecimiento de las exportaciones mineras en Argentina durante 2026 marca un nuevo hito, con protagonismo del oro y el litio en los mercados internacionales.

Las exportaciones mineras argentinas alcanzaron niveles récord en el inicio de 2026, según el informe mensual elaborado por la Secretaría de Minería con base en datos de Aduana. Durante febrero, el sector registró ventas por 664 millones de dólares, lo que llevó el acumulado del primer bimestre a 1.513 millones de dólares, el valor más alto para este período en la historia del país.

Este desempeño representa un crecimiento interanual del 67,9% en febrero y del 79,9% en el acumulado de enero y febrero. Además, el nivel alcanzado se ubica un 157,1% por encima del promedio registrado entre 2010 y 2025 para los mismos meses, consolidando una tendencia de expansión sostenida en el sector.

Fuente: Secretaría de Minería con base Aduana.

La minería explicó el 12,5% de las exportaciones totales del país en febrero y el 12% en el acumulado del año, lo que refleja su creciente peso en la estructura exportadora argentina. Este avance se da en un contexto de mejora en los precios internacionales y dinamismo en la demanda global de minerales estratégicos.

Fuente: Secretaría de Minería con base Aduana.

El segmento de minerales metalíferos lideró ampliamente las exportaciones. En febrero, este rubro concentró 494 millones de dólares, equivalente al 74,5% del total exportado por el sector. Dentro de esta categoría, el oro fue el principal protagonista, con ventas por 439 millones de dólares, lo que representó el 66% de las exportaciones mineras del mes.

Fuente: Secretaría de Minería con base Aduana.

El oro mostró un crecimiento interanual del 76,6%, impulsado principalmente por el aumento de los precios internacionales. En contraste, la plata registró una caída del 20,1% en febrero, explicada por una fuerte disminución en los volúmenes exportados, que retrocedieron un 66%.

En el acumulado del primer bimestre, los minerales metalíferos sumaron 1.224 millones de dólares, con una suba interanual del 77,4%. Este grupo representó el 80,9% de las exportaciones mineras totales, con el oro aportando 1.036 millones de dólares y la plata 166 millones.

El litio se consolidó como el segundo producto más importante del sector. En febrero, las exportaciones alcanzaron 160 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 128,5%, marcando un récord histórico para ese mes. Este desempeño se explica tanto por el aumento de precios como por una mayor cantidad exportada.

En los primeros dos meses del año, el litio acumuló ventas por 270 millones de dólares, lo que representa un incremento del 115,5% interanual. Además, las cantidades exportadas crecieron un 53,5%, reflejando una expansión significativa de la producción y la demanda internacional.

El resto de los productos mineros tuvo una participación menor y mostró una tendencia negativa. En febrero, este segmento generó exportaciones por 10 millones de dólares, con una caída interanual del 30,5%. En el acumulado del año, totalizó 19 millones, registrando una baja del 25,7%.

En cuanto a los destinos de exportación, cuatro países concentraron la mayor parte de las ventas: Suiza, China, Estados Unidos e India. En conjunto, representaron el 83% de las exportaciones mineras en febrero y el 80% en el acumulado del primer bimestre.

Dentro de este grupo, las exportaciones estuvieron dominadas por minerales metalíferos, que explicaron el 73% de las ventas en febrero y el 79% en el acumulado anual. Estos mercados continúan siendo clave para el posicionamiento internacional de la minería argentina.

Por fuera de estos destinos principales, otros países como Canadá, Corea del Sur, Alemania, Finlandia y Bulgaria también tuvieron participación en las exportaciones, aunque en menor medida. En conjunto, absorbieron el 23% restante de las ventas de minerales metalíferos.

El informe también destaca que el desempeño del primer bimestre de 2026 supera ampliamente al registrado en el mismo período de 2025, cuando las exportaciones habían alcanzado 841 millones de dólares. Este salto confirma un cambio de escala en el sector, impulsado por condiciones internacionales favorables y una mayor capacidad productiva.

En perspectiva, la minería argentina inicia el año con indicadores sólidos y expectativas positivas. El protagonismo del oro y el crecimiento acelerado del litio configuran un escenario en el que el sector podría seguir ganando relevancia dentro de la economía nacional, especialmente como generador de divisas.