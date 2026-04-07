Phoenix firma acuerdo para integrar Inteligencia Artificial en la perforación no convencional

Phoenix Global Resources anunció la firma de un acuerdo estratégico con Helmerich & Payne (H&P) y Corva para implementar una integración tecnológica que permitirá combinar capacidades de análisis predictivo con sistemas de perforación automatizada en sus operaciones no convencionales.

Phoenix Global Resources es una compañía energética enfocada en la exploración y producción de petróleo y gas en Argentina. Cuenta con activos en la cuenca neuquina (en las provincias de Neuquén y Río Negro) y en la cuenca cuyana (Mendoza). En los últimos años invirtió en sus activos en Vaca Muerta: Mata Mora Norte y Sur en la provincia de Neuquén y Confluencia Norte y Sur en la provincia de Río Negro.

Corva AI es una compañía global con sede en Houston, líder en la aplicación de inteligencia artificial en la industria energética, especialmente en operaciones de construcción de pozos. Al combinar inteligencia artificial con datos en tiempo real de alta calidad, Corva ayuda a operadores y empresas de servicios a mejorar la toma de decisiones, reducir riesgos y optimizar el rendimiento durante las operaciones de perforación y completación.

El acuerdo

El acuerdo contó la participación de Pablo Bizzotto, CEO de Phoenix Global Resources; Dharmesh Mehta, Executive Chairman de Corva; y Mike Lennox, Executive Vice President of Western Hemisphere Land Operations de H&P.

Esta implementación representa la primera vez que esta integración tecnológica se habilita en una plataforma de H&P a nivel global y constituye un hito en la aplicación de soluciones digitales avanzadas en operaciones de perforación en Argentina.

La tecnología ya fue testeada con resultados positivos y comenzará a aplicarse de manera continua en el próximo PAD que perforará Phoenix en su yacimiento emblema, Mata Mora Norte.

Al respecto, Bizzotto señaló: “Estamos orgullosos de ser una de las primeras compañías en Argentina en incorporar inteligencia artificial en nuestro equipo de perforación en Vaca Muerta. Esta tecnología nos permitirá optimizar la operación, tiempos y costos y mejorar la seguridad de nuestros colaboradores. Estamos comprometidos con la innovación y la excelencia operativa, y creemos que la IA es un paso clave para alcanzar nuestros objetivos de producción y crecimiento sostenible”.

Asimismo, Mehta remarcó: «Esta colaboración marca un cambio de decisiones basadas en datos a una ejecución impulsada por datos. Al integrar modelos predictivos directamente con sistemas de perforación automatizados, estamos habilitando la optimización en tiempo real en el equipo de perforación, buscando mayor consistencia en las operaciones y logrando un rendimiento repetible. Para operadores como Phoenix, así es como la IA se traduce en resultados de perforación concretos y medibles.«

Finalmente, Lennox agregó: “Nos honra marcar este hito significativo en una asociación basada en la ejecución disciplinada y un compromiso compartido con operaciones orientadas al desempeño y la seguridad. Este despliegue demuestra lo que puede lograrse cuando los equipos se alinean en torno a un objetivo operativo común y refleja la mentalidad innovadora de todos los involucrados. Esperamos seguir construyendo sobre este impulso y continuar impulsando el éxito en conjunto.”

La integración conecta la solución de perforación predictiva de Corva con la plataforma Autodriller de H&P en el RIG 234, actualmente operando en el hub no convencional de Phoenix. Esta combinación permite incorporar análisis de datos en tiempo real al sistema de control automatizado de perforación, mejorando la visibilidad operativa y la calidad de las decisiones en el pozo.

El sistema integra variables clave de perforación —como peso sobre el trépano, RPM, presión diferencial y velocidad de penetración (ROP)— y genera recomendaciones de parámetros mediante inteligencia artificial, a partir del análisis de datos históricos de pozos cercanos. Estas recomendaciones son evaluadas en campo por el Company Man y el perforador, fortaleciendo el proceso de toma de decisiones.

Con este acuerdo, Phoenix reafirma su compromiso con la incorporación de innovación tecnológica para optimizar sus operaciones, mejorar la eficiencia y continuar fortaleciendo su posicionamiento en el desarrollo de Vaca Muerta.