Por problemas de cloacas se hunde una vereda en pleno centro de Roca

Los vecinos de la calle 9 de Julio de Roca, entre Maipú y Don Bosco, en pleno centro de la ciudad, denunciaron el deplorable estado de las cloacas de toda la cuadra que deriva en laguna de aguas residuales permanentes generó el hundimiento de la vereda y afecta a varios locales de venta de alimentos, a la Casa de la Cultura y algunas de familias. Los damnificados manifiestan que esta situación se vive hace más de un año y medio, que realizaron reiterados reclamos a Aguas Rionegrinas (ARSA) y al Departamento Provincial de Aguas, pero nunca recibieron una solución concreta. La empresa informó que las reparaciones comenzarán el mes que viene.

“Somos varios los vecinos de esta cuadra que sufrimos problemas con las cloacas hace más de un año. Nos cansamos de realizar reclamos a Aguas Rionegrinas, pero no se hacen cargo, nos tienen a las vueltas y nunca se soluciona nada” explicó Néstor, uno de los comerciantes afectados.

“Hace pocos días nos entregaron dos vales para que el tanque atmosférico venga a trabajar, pero la realidad que esto no mejora el problema, simplemente lo dilata. Además, los trabajadores del camión siempre viene con mala cara y nos manifiesta que la empresa no le paga el que trabajo que realizan”, relató el comerciante.

Añadió que las cloacas rebalsan cada seis o siete días, y que no pueden utilizar los baños del local. “En la parrilla trabajamos muchas personas y durante las horas de trabajo no podemos pasar al baño ”.

Los desechos cloacales, que emanan permanentemente hacia la calle a mitad de cuadra, conviven con casas de familias, una pescadería, una imprenta, una parrilla, un centro cultural donde asisten a diario muchos niños y un consultorio odontológico.

El secretario de Casa de la Cultura de la ciudad, Javier Tura, comentó que las pérdidas cloacales ocasionaron varios reclamos por parte de las personas que asisten al lugar. “Frente a la vereda tenemos un foco de infección muy grande, donde muchos chicos transitan a diario para ingresar al lugar y tememos que a raíz de esto surjan enfermedades”, comentó.

También admitió que realizaron varios reclamos, pero ninguno con éxito. “Cada vez que llamamos a Aguas Rionegrinas nos dicen que el mes que viene comienzan con los trabajo y esta respuesta la recibimos desde hace más de un año”.

“En invierno el olor es fuerte, pero durante los días de verano el olor que se siente es insoportable. Ademas este problema generó el hundimiento de las veredas, el agua de las cloacas se esta comiendo todo por dentro”, agregó.

Además recordó que el agua de las cloacas se congela y que ésta mañana una mujer que transitaba en moto sufrió una fuerte caída.

La familia Catoira, es otra de las afectada por la situación. “Hace un año y medio que iniciamos los reclamos a Aguas Rionegrinas, al Departamento Provincial de Aguas y al área de medio ambiente municipal, pero ninguno de los organismos se hizo cargo hasta el momento”, afirmó Delia.

“Hace un tiempo se nos inundó la casa completa, se nos mojaron todas las cosas con residuos de las cloacas, bichos y papeles. Producto es eso nos quedaron grandes manchas de humedad por todos lados”, relató.

“Tenemos miedo de que se nos parta la casa, porque la perdida de las cloacas están comiendo toda la parte de abajo de las veredas y las casas y necesitamos que alguien responda antes este problema. Porque desde ARSA nos dicen que no pueden trabajar en la reparación del caño porque no tienen permiso municipal. Cuando voy a consultar al municipio nos dicen que ese trabajo no les corresponde”, detalló.

Ante la falta de respuesta, la vecina anunció que “cuando finalice la feria judicial voy a tomar cartas en el asusto porque ya nos cansamos y necesitamos dejar constancia de que si nos enfermamos o se nos rompe la casa es responsabilidad de ellos”.

Desde Aguas Rionegrinas, Sergio Erice, jefe de servicio, informó que el mes que viene se comienza con el trabajo. “Tenemos que colocar una manga por dentro, similar a otros arreglos que se vienen ejecutando en varios puntos de la ciudad”.