Posible fusión minera: Glencore reflota las esperanzas de lograr un acuerdo con Rio Tinto

El motivo por el que no hubo acuerdo entre ambas partes fueron sus desacuerdos en la valoración de la posible nueva empresa. Foto: gentileza.

El aumento del precio internacional del carbón le devolvió las esperanzas a Glencore de retomar las negociaciones para una posible fusión con Rio Tinto y convertirse en la mayor empresa minera del mundo. A principios de este año tuvieron conversaciones al respecto, pero no lograron concretar un acuerdo.

Ambas empresas mantuvieron conversaciones en febrero para crear una nueva firma cuyo valor sería mayor a los 240.000 millones de dólares. Glencore uniría el marketing y activos de cobre, mientras que Rio Tinto aportaría su experiencia operativa en cobre para atender la creciente demanda de ese mineral.

A pesar de la ambición del proyecto, no se pudo concretar un acuerdo entre las compañías debido a sus desacuerdos en la valoración. Además, debido a las normas del Reino Unido, la anglo-australiana Rio Tinto deberá esperar al menos seis meses para reanudar las negociaciones con Glencore.

Sin embargo, debido al aumento de los precios del carbón, el CEO de Glencore, Gary Nagle, se mostró optimista por tener otra posibilidad para que ambas mineras lleguen a un acuerdo, según indicó Reuters.

Porqué no se logró el acuerdo a principios de año

Durante las negociaciones a principios de año, la participación accionaria dentro de la posible nueva empresa fue uno de los puntos más complejos: Glencore aspiraba a controlar cerca del 40% de las acciones, pero la valoración propuesta les otorgaba un porcentaje menor.

En lo que va del 2026 el escenario es más favorable para Glencore, ya que sus acciones superaron a las de Rio Tinto, por lo que podría acercarse a esa cifra y argumentar tener derecho a una mayor porción de la posible empresa en conjunto.

Desde principios de enero, los precios del carbón y las acciones de Glencore subieron en un 26%, mientras que las acciones de Rio Tinto lo hicieron en un 9%, con una caída en los precios del hierro que frenó sus ganancias.

En aquel entonces, las acciones de Glencore rondaban por el 31%, mientras que actualmente representan cerca del 35% del valor de mercado combinado en un posible acuerdo entre ambas firmas. De esta forma, se encuentra más cerca del 40% que buscaba como parte del acuerdo con Rio Tinto.