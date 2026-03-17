Hizo trompos con una camioneta en una laguna congelada de Neuquén: paga $12.000 y evita el juicio

Las tortas fritas suelen ser una gran compañía cuando se sale de excursión a las áreas naturales protegidas de Neuquén, por ejemplo Batea Mahuida. Más barato que una docena le costará a un hombre eludir el juicio por el daño que causó con su camioneta en julio del año pasado, cuando realizó trompos sobre la laguna congelada Corazón, cerca de Villa Pehuenia.

Por el mismo precio -12.000 pesos- obtuvo una suspensión de juicio a prueba (o probation) por tener sin autorización una carabina calibre 44.40 en su vivienda en Neuquén.

Así se resolvió en audiencias judiciales realizadas la semana pasada en Zapala y Neuquén sucesivamente. Por la salida alternativa encontrada, el imputado no reconoce su responsabilidad en ninguno de los hechos que le atribuían.

Desde la fiscalía indicaron que se acordó una reparación «simbólica» porque se trata de un joven de 20 años, desempleado. Añadieron que Áreas Protegidas podría cobrarle una multa por separado.

También señalaron que se logró ubicar a otros tres individuos que ya están imputados y les formularán cargos próximamente.

Pisó raíces y dañó el medio ambiente

El caso generó una gran polémica en su momento. El hombre, identificado por las iniciales EAA, fue en una Toyota Hilux con otras personas al área natural protegida entre el 11 y el 13 de julio del año pasado.

En la formulación de cargos la asistente letrada de la fiscalía de Delitos Ambientales, Julieta González Schlachet, dijo que circuló por caminos prohibidos, pisó delicadas raíces de araucarias y en la laguna Corazón realizó trompos y otras maniobras que fueron registradas en video.

EAA fue identificado por esa filmación y el 1 de agosto allanaron su domicilio en Neuquén, donde secuestraron una carabina calibre 44.40, considerada arma de uso civil condicional. El hombre no tenía permiso de tenencia.

La Suspensión de Juicio a Prueba

Se abrieron dos causas -una en Zapala, otra en Neuquén- que se unificaron la semana pasada por delitos que tienen una pena de 6 meses a 6 años.

La fiscalía y la defensa pública acordaron una suspensión de juicio a prueba. Es decir, EAA no admite su responsabilidad en ninguno de los delitos a cambio de cumplir ciertas reglas de conducta.

Por ejemplo, durante 18 meses deberá cumplir 144 horas de trabajo (equivale a una hora por semana aproximadamente) en la subsecretaría Ciudad Saludable, de Neuquén capital.

La cinta métrica de 12.000 pesos

Además, deberá «entregar en donación en un plazo de tres meses a la dirección Delitos Ambientales de a Policía una cinta métrica de agrimensor de 50 metros con manija».

Según la fiscalía, el costo en el mercado es de 12.000 pesos. Se basó en consultas en una plataforma.

La jueza de Garantías que dirigió la audiencia, Natalia Pelosso, aprobó el acuerdo.