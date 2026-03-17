Guiar el despegue en Barda del Medio, entre las chacras y el subsuelo

Abrazada hasta en sus calles a una de las obras más trascendentales del siglo XX, la identidad de Barda del Medio cumple 116 años de vida institucional, traccionando junto a Contralmirante Cordero, en la dinámica de municipio “comarca” que se repite en varios puntos de la provincia de Río Negro.

Con un inicio influenciado directamente por el crecimiento poblacional que dejó la estructuración del riego, con el gran dique y sus canales, el homenaje a los “Primeros Pobladores” y a los “Pioneros del Valle” convive en el diario tránsito de vecinos y vecinas, junto a “Fortín Vidal” y los ingenieros “Rodolfo Ballester” y “Decio Severini”, calle que desemboca justamente en el acceso al Museo que rescata esa época de proyecto monumental.

Objetos y detalles de lo que supo gestar César Cipolletti y que ese mismo Severini acondicionó para llevarlo a la realidad, todo honra las bases que cimentaron esa trayectoria, que hoy está de festejo, aunque en una etapa de transformación. La premisa radica para las autoridades en cuidar la esencia local, aunque integrándose al movimiento que generó la pandemia, haciendo que muchas familias busquen mudarse hacia lugares de vida tranquila y con espacios abiertos.

Foto: Gentileza.

Y a eso aporta ahora lo suyo el fenómeno Vaca Muerta, incrementando la circulación de vehículos de gran porte por la Ruta y todo lo que implica la radicación de empresas de servicios y el movimiento de mano de obra, que intenta vivir cerca de las locaciones, en un municipio productor de hidrocarburos.

Todo esto expone al gobierno local a la necesidad de una planificación estratégica dentro de esta expansión, estableciendo prioridades para mejorar la calidad de vida de las familias estables y las que van llegando.

Foto: Gentileza.

Por eso, días después del 98° aniversario del querido club Obrero Dique en febrero, nombre también en sintonía con la identidad del pueblo, la comunidad ubicada a 35 kilómetros al norte de Cipolletti recibe este cumpleaños con obras anheladas y en proceso de avance, como es el caso del necesario Hospital Público, básico para resolver necesidades urgentes de la población.

Una inversión que según anticipó el Gobierno provincial rondaría los 8000 millones de pesos, financiados con fondos del Bono VMOS, esta gestión fue descrita como un “hecho histórico”, ya que ampliará la calidad de atención que hoy cubre el único Centro de Salud disponible. También reducirá la dependencia de la sede sanitaria de la vecina Cordero y del nosocomio de Cinco Saltos, de mayor complejidad. Al respecto, este mes comenzó la construcción, en la cuadra comprendida entre calles Río de la Plata, Paraje El 15, Fortín Vidal y Primeros Pobladores.

Zúñiga se reconoce como nacido y criado en Cordero, localidad de la que depende Barda del Medio. Foto: Gentileza.

El polideportivo es otra de las obras de impacto, entre las que el intendente Horacio Zúñiga espera inaugurar en el corto plazo, según comentó a RÍO NEGRO, en un entorno de variada actividad cultural y deportiva, como llave para la contención social. A fines de febrero, el propio jefe comunal participó de una reunión en la ciudad de Viedma con el ministro de Obras y Servicios Públicos, donde le confirmaron que ya se encuentra listo el pliego para el llamado a licitación de la segunda etapa de este espacio comunitario, “avanzando así hacia su finalización y sumando más para la comunidad”, valoraron las autoridades.

Pero como la vida de una comunidad reside en su capacidad de reinventarse y de buscar alternativas a largo plazo, la oferta turística sigue ganando terreno en lo que Barda del Medio ofrece al resto de la región. Es por eso que se vienen realizando una serie de encuentros encabezados por el Municipio, con el sector privado, del que participaron prestadores turísticos locales, para “avanzar en una estrategia conjunta de promoción del destino”, explicaron las autoridades.

“El turismo ha tenido un fuerte incremento, el museo abrió una puerta muy interesante, a la que se sumó el agroturismo, las visitas a bodegas. Son muchos los contigentes que vienen desde todo el Alto Valle, realizan su anclaje en el Museo y de ahi conocen las demas ofertas”, comentó Amadeo Laurín, licenciado en museología e integrante del equipo a cargo de esa institución.

En un ejido definido como de perfil agroecológico, que apunta a pesar de todo a sostener su matriz frutihortícola de la manera más natural posible, el contexto de sus 2500 habitantes demuestra que hay opciones y motivos de encuentro para crecer en conjunto, y en este caso también celebrar.