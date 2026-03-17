Necrológicas de hoy, martes 17 de marzo de 2026

DELLA GASPERA, EDUARDO Falleció en Cipolletti el 15.03.2026.Tres Ases S.A. lamenta profundamente el fallecimientodel productor que nos ha acompañado durante estos añosy se une a su familia en este doloroso momento.

Del Cali, Teresa Fallecio en Gral Roca a los 90 años de edad.Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos trasladados a Cervantes y velados en sala A de Belgrano 678, recibieron sepultura ayer a las 14 Hs en la necropolis local.Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales