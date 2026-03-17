Necrológicas de hoy, martes 17 de marzo de 2026
Las necrológicas del día de hoy, martes 17 de marzo, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
DELLA GASPERA, EDUARDO
Falleció en Cipolletti el 15.03.2026.Tres Ases S.A. lamenta profundamente el fallecimientodel productor que nos ha acompañado durante estos añosy se une a su familia en este doloroso momento.
Del Cali, Teresa
Fallecio en Gral Roca a los 90 años de edad.Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos trasladados a Cervantes y velados en sala A de Belgrano 678, recibieron sepultura ayer a las 14 Hs en la necropolis local.Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales
Melaragno, Hugo
Fallecio en Gral Roca a los 77 años de edad.Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos velados en salon Eros de Av Roca 649, recibiran sepultura hoy en horario a confirmar.Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales
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