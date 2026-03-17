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Necrológicas de hoy, martes 17 de marzo de 2026

Las necrológicas del día de hoy, martes 17 de marzo, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

DELLA GASPERA, EDUARDO

Falleció en Cipolletti el 15.03.2026.Tres Ases S.A. lamenta profundamente el fallecimientodel productor que nos ha acompañado durante estos añosy se une a su familia en este doloroso momento.

Del Cali, Teresa

Fallecio en Gral Roca a los 90 años de edad.Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos trasladados a Cervantes y velados en sala A de Belgrano 678, recibieron sepultura ayer a las 14 Hs en la necropolis local.Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales

Melaragno, Hugo

Fallecio en Gral Roca a los 77 años de edad.Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos velados en salon Eros de Av Roca 649, recibiran sepultura hoy en horario a confirmar.Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales

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