El Gobierno lanzó créditos para renovar la flota del campo con financiamiento de hasta el 100%

Línea de financiamiento destinada a productores y pymes agropecuarias para la compra de vehículos nuevos. Foto: NA

El Gobierno nacional presentó una campaña de financiamiento para la compra de vehículos nuevos destinados al sector agropecuario. La iniciativa busca que productores y empresas amplíen su capacidad logística mediante la adquisición de rodados productivos.

Créditos para renovar la flota del campo

La herramienta financiera consiste en una línea de leasing que cubre hasta el 100% del valor de camiones, semirremolques, acoplados, pickups y utilitarios. El esquema ofrece una tasa fija en pesos desde el 19,45% y plazos de hasta tres años, con opciones de pago tanto en pesos como en dólares.

Según informó la Secretaría de Agricultura, la propuesta se instrumentará a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) en el marco de la muestra Agroactiva 2026.

La medida apunta a acompañar la modernización del equipamiento del campo, según un comunicado. El financiamiento está dirigido a productores y pequeñas y medianas empresas (Pymes) del sector.

Los montos por solicitante varían entre un mínimo de 80 millones de pesos y un máximo de $6.500 millones. Entre las ventajas fiscales, el sistema incluye la «posibilidad de deducir las cuotas del impuesto a las ganancias y diferir el IVA durante todo el período del préstamo».

Esta modalidad busca incentivar la inversión en infraestructura y reducir la carga tributaria inmediata de los compradores. Además de la línea para transporte, el organismo ofrece créditos en valor producto para los sectores sojero, ganadero, tambero y porcino.

Estas opciones permiten, por ejemplo, acceder a «créditos que fijan las cuotas en kilos de novillo» para la compra de animales o en litros de leche para la adquisición de robots de ordeñe y sistemas de automatización.

NA