Nacieron como cooperativa en Mendoza y hoy su puré de frutas llega a los cinco continentes y a la Cajita Feliz de McDonald’s

Mariano y Germán Perón, los hermanos al frente de la empresa que procesa frutas de la Patagonia y Mendoza para exportar a todo el mundo. Foto: gentileza Germán Perón.

Nació como una respuesta local a una necesidad productiva en el sur de Mendoza. Tres décadas después, exporta a más de 35 países, procesa decenas de miles de toneladas de fruta y goza de las mieles de un hito reciente que la posicionó a nivel global: su producto forma parte de la Cajita Feliz de McDonald’s. Esa es, en síntesis, la historia de Fénix, una empresa que en 2025 produjo 32.000 toneladas de puré de frutas (un 24% más que el año anterior), abasteciéndose tanto de sus propias plantaciones como de productores de Mendoza y del Alto Valle del Río Negro y Neuquén.

Pero detrás de ese crecimiento hay una historia marcada por crisis, decisiones estratégicas y aprendizaje. Fénix surgió hace 30 años en General Alvear con una lógica cooperativa, en un contexto donde la industrialización de la fruta era más una necesidad que una estrategia. Con el tiempo, ese esquema derivó en una sociedad anónima, pero el punto de inflexión llegaría recién a comienzos de los 2000.

Puré de frutas en Mendoza: de una crisis al recambio generacional

“Fénix nace hace 30 años, algo que en Argentina ya es un logro en sí mismo”, señala Germán Perón, presidente de la compañía, en diálogo con el ciclo Valor Agregado, de Los Andes. El inicio fue bajo un esquema cooperativo, aunque luego derivó en una sociedad anónima. El verdadero punto de inflexión llegó a comienzos de los 2000.

“A comienzos de los 2000 atravesamos una crisis muy fuerte. En ese contexto, mi padre, inmigrante italiano que venía del rubro de artículos del hogar, tuvo la visión de invertir en la empresa. Ahí toma el control y comienza una nueva etapa”, recuerda.

El recambio generacional terminó de moldear la empresa. Germán Perón se incorporó en 2005 y su hermano Mariano en 2006. Venían con otra formación y otra mirada. El choque con la generación anterior fue inevitable, pero también necesario: a partir de ahí comenzaron a delinearse las decisiones estratégicas que explicarían el crecimiento posterior.

Planta industrial de Fénix en General Alvear, que se abastece de frutas provenientes de Mendoza, Río Negro y Neuquén. Foto: gentileza Fénix.

Ese proceso derivó en una redefinición del negocio. “Seguimos haciendo lo mismo, en esencia: puré de frutas. Pero entendimos que ese producto era un commodity y que teníamos que dejar de serlo”, afirma. La respuesta fue especializarse: adaptar productos a los requerimientos de cada cliente, desarrollar líneas orgánicas y convencionales, y avanzar en soluciones a medida para grandes compañías.

Ese proceso de diferenciación tuvo dos pilares. Por un lado, la profesionalización: hoy el 95% del equipo está compuesto por profesionales, muchos con más de una década en la empresa. Por otro, la tecnología. Entre 2010 y 2012 incorporaron una línea de origen italiano que cambió la escala productiva: pasaron de 8.000 a 20.000 toneladas en un solo año.

El salto al producto final y la llegada a McDonald’s

El siguiente paso fue cambiar el lugar en la cadena de valor: querían integrarse verticalmente. “Veíamos el desarrollo del formato en Europa y Estados Unidos. Entonces dijimos: en vez de vender pulpa, vendamos el producto terminado”, cuenta.

Así nació el desarrollo de los sobres flexibles (pouch) de puré de frutas, un formato individual orientado al consumo directo. Pero el inicio estuvo lejos de ser exitoso. “Llegamos antes de tiempo al mercado argentino. Los primeros años fueron malos, hicimos muchos errores”, reconoce.

“No teníamos experiencia en ese tipo de producto. Tuvimos que aprender desde cero: conseguir maquinaria, desarrollar envases, entender el proceso”, detalla. A eso se sumó un cambio de lógica comercial: “Pasamos de un negocio B2B a uno B2C, y no estábamos preparados”.

El pouch, un sobre flexible que contiene el puré de frutas y que permite el consumo directo. Foto: gentileza Fénix.

La maduración llevó años. “Fue un proceso largo. Nos llevó años. Probablemente también influyó nuestra inexperiencia inicial. Pero fuimos aprendiendo”, señala.

Pero llegó un momento bisagra. “Hace dos años se dio un punto de inflexión con el ingreso a McDonald’s”, afirma. El impacto fue inmediato: “Veníamos produciendo entre 4 y 5 millones de unidades al año y pasamos a 30 millones. Incorporamos alrededor de 100 personas y tuvimos que adaptar toda la estructura productiva”.

El acuerdo implicó también un salto en exigencias. “McDonald’s es una multinacional líder, con auditorías permanentes. Para nosotros fue un orgullo enorme ver nuestro producto en la Cajita Feliz”, subraya.

«Les compramos a productores y a casi todos los galpones de empaque desde Valle Azul y Chichinales hasta Neuquén. Traemos al año entre 15 y 20 millones de toneladas de frutas desde el Valle.» Germán Perón, presidente de Fénix, en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Detrás de ese logro hubo persistencia. “Hace unos cinco años tuvimos los primeros contactos. En ese momento no prosperó. Pero mantuvimos el vínculo. Presentamos una propuesta y se dio todo muy rápido. Justo estaban evaluando un cambio de producto y nosotros estábamos preparados”, explica.

La actualidad de la empresa y su vínculo con la fruticultura de la Patagonia

Hoy, Fénix destina cerca del 90% de su producción a exportaciones. “Estados Unidos es clave. También exportamos a Europa, China e Israel”, indica Perón. Sin embargo, el contexto argentino sigue siendo un condicionante. “Tenemos costos logísticos muy altos. Llevar una tonelada al puerto puede costar 120 dólares, mientras que ponerla en Europa cuesta 30. Es irracional”, plantea.

Fénix procesa decenas de miles de toneladas de frutas al año. Del norte de la Patagonia, provienen peras, manzanas y duraznos. Foto: Gobierno de Mendoza (2019).

En 2025, la firma alcanzó una producción de 32.000 toneladas, un 24% más que el año anterior. Para lograr esos volúmenes productivos, Fénix se abastece de frutas provenientes de chacras propias ubicadas en Mendoza, pero también compra a productores, muchos de los cuales se ubican en Río Negro y Neuquén. «Compramos en el Valle a muchos productores, sobre todo peras y manzanas, pero también algo de duraznos», afirmó Germán Perón en diálogo con Diario RÍO NEGRO. «Les compramos a productores y a casi todos los galpones de empaque desde Valle Azul y Chichinales hasta Neuquén. Traemos al año entre 15 y 20 millones de toneladas de frutas desde el Valle», precisó.

A pesar de un escenario que dificulta la competitividad en el exterior, la empresa mantiene su crecimiento. “Primero, con un equipo sólido. Segundo, con una visión de largo plazo. Y tercero, con la decisión de competir. Nosotros competimos hace 30 años con empresas de todo el mundo. No tenemos miedo”, concluye.

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