Récord de exportaciones: la carne vacuna generó casi US$5.000 millones en 2025

El complejo de carnes y cueros bovinos resultó determinante para el superávit comercial argentino durante el ciclo 2025. De acuerdo con un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el sector generó un ingreso de US$4.727 millones, lo que representa el 5,4% del total de las exportaciones del país.

Lo distintivo de este récord es que se alcanzó con un volumen físico de despachos menor al de 2024. Este fenómeno se explica por una «sobrecompensación» vía precios: las cotizaciones internacionales de la carne subieron entre un 28% y un 43% en dólares. Además, Argentina logró mejorar la calidad de sus envíos, desplazando parte de las ventas de productos congelados hacia cortes refrigerados (enfriados), que tienen un valor de mercado significativamente superior.

Cuál es el corte premium que aportó más dólares

El núcleo del negocio sigue siendo la carne deshuesada congelada, que aportó US$2.205 millones (47% del total). Sin embargo, el crecimiento de la carne refrigerada fue la clave del salto en la rentabilidad: mientras que la tonelada de carne congelada promedió los US$5.417, los cortes enfriados alcanzaron los US$11.014, más que duplicando su valor por unidad.

El complejo se completa con:

Cueros y pieles : US$345 millones (7% del total).

: US$345 millones (7% del total). Subproductos (harinas y sebos) : 6% del total.

: 6% del total. Conservas y artículos de cuero: 1,7% restante.

China lidera, pero Estados Unidos e Israel ganan terreno

En cuanto a los destinos, China se mantuvo como el principal socio comercial al concentrar el 44,5% de las divisas. No obstante, el 2025 y el inicio de 2026 muestran una tendencia hacia la diversificación de mercados para reducir la dependencia del gigante asiático.

Estados Unidos se consolidó como el segundo comprador individual (9,7%), seguido de cerca por Israel (9,3%), que incrementó sus compras tras la habilitación para exportar carne kosher con hueso. En el bloque europeo, Alemania y Países Bajos siguen siendo los clientes más relevantes para los cortes de alta calidad.

Perspectivas para 2026: el impacto del acuerdo con la Unión Europea

La inercia positiva se mantiene firme en el primer bimestre de 2026, con exportaciones récord por US$764 millones. Según los registros del Indec, la dependencia de China cayó al 36,9% —el nivel más bajo en siete años para un arranque de ciclo—, mientras que la participación conjunta de EE.UU. e Israel alcanzó un máximo histórico.

El horizonte para el resto del año está marcado por el acuerdo Mercosur – Unión Europea, que entrará en vigencia el 1 de mayo. Este pacto prevé la eliminación total del arancel del 20% para la Cuota Hilton y la creación de un nuevo cupo de 99.000 toneladas para el bloque con aranceles preferenciales, lo que abre una ventana de oportunidad para seguir incrementando el valor de las exportaciones ganaderas.