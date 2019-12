"Ruta crítica": Los 68 kilómetros que recorren las víctimas de violencia machista en Neuquén

Gutiérrez escuchó la presentación e hizo intervenciones. No respondió preguntas a la prensa. Foto Juan Thomes.

Una mujer víctima de violencia machista en la ciudad de Neuquén asistió 22 veces al centro de salud Almafuerte, realizó cuatro denuncias en comisarías, hizo 10 llamados a la Línea 148, dos de ellos para pedir contención o asesoramiento, se alojó en un hogar de atención integral, lo que antes se conocía como refugio, hubo tres familiares que también se comunicaron preocupados por ella, y concurrió a las oficinas del Poder Judicial. Se calcula que en este proceso recorrió 68,2 kilómetros, si lo pensáramos como un viaje en línea recta. Una distancia equivalente a la que existe entre la capital y Mari Menuco.

El itinerario es la descripción de una situación real de lo que se conoce como “ruta crítica”, el camino que emprenden las mujeres para pedir ayuda. Lejos de ser una trayectoria recta, tiene avances y retrocesos. De acuerdo al Protocolo Único de Intervención con el que cuenta la provincia de Neuquén no basta solo con la decisión que manifiesta la víctima en un determinado momento del proceso, sino que resulta central el acompañamiento que pueda recibir tanto en el ámbito de sus relaciones afectivas como la respuesta institucional que obtenga, ya que si no resulta oportuna puede inhibirla o desalentarla.

“Ocurre que el inicio de una “ruta crítica” implica la asunción de riesgos para la persona que abarcan desde el aumento de la violencia, la eventual pérdida de sus bienes patrimoniales e incluso puede llegar a ponerse en juego su vida”, plantea el protocolo. Y señala que: “el mejoramiento de los canales de acceso a la información y del abordaje de las situaciones constituyen elementos fundamentales en la toma de decisión de la persona para salir de este proceso.”

Este caso fue expuesto ayer en Casa de Gobierno durante la presentación del último informe del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres (OVCM), que examina los datos que van de octubre 2016 hasta septiembre de 2019 (ver aparte).

“Nosotros lo que intentamos mostrar con esa presentación es la “ruta crítica” que recorren muchas mujeres. Esta es una mujer equis de la ciudad de Neuquén que durante ese período hizo todo ese recorrido. Nosotros podemos dar cuenta de esos datos. Ahora otras cuestiones que tienen que ver con resultados o definiciones de esos pasos que ella fue dando, nosotros no los tenemos. Como Observatorio si podemos aportar esa información”, explicó Erika Pedersen, integrante del organismo, junto a Iván Benzaquen y María Cardineu.

El OVCM procesa los registros administrativos de lo que denomina fuentes primarias: Policía, Educación, Centro de Atención a la Víctima, Desarrollo Social, Salud, Trabajo. Se espera que pronto pueda sumar las denuncias que ingresan a través del Poder Judicial y de la Línea 148.

Benzaquen indicó que hay datos que se mantienen constante, por ejemplo, la variable de frecuencia de la violencia: 9 de cada 10 mujeres que van a solicitar asistencia manifiestan que no es la primera vez que les ocurre un hecho. En cuanto al rango etario el 63,62% de las que piden intervención tienen entre 20 y 39 años. De las 6.713 mujeres registradas hasta septiembre de 2019, 2.223 habían solicitado asistencia entre 2016 y 2018.

“Nosotros lo que hacemos es un análisis de los casos, los plasmamos tanto en calendarios como en mapas, para poder ver qué está ocurriendo con la implementación del protocolo, qué modificaciones se pueden hacer, qué sugerencias, cuáles son los obstáculos que atraviesan las mujeres, cuáles son las situaciones que hacen que tenga una y varias intervenciones. Todos esperamos que ante un primer pedido de auxilio se solucione y en realidad estas cuestiones se hubiesen solucionado mucho antes si fuese así. Esto requiere mucho trabajo, mucha articulación entre las diferentes instituciones”, agregó Benzaquen.

El registro es de situaciones de violencia contra las mujeres a partir de los 15 años de edad. Foto archivo.

En números 75,08% de las personas que ejercieron violencia, durante 2019 se encontraban ocupadas, es decir, contaban con un trabajo. 50,03% de las mujeres en situación de violencia en 2019 no estaban ocupadas.

Un Observatorio creado por ley

*El Observatorio de Violencia contra las Mujeres fue creado por la ley 2887 en 2013.

*Su función es recolectar, procesar y difundir datos estadísticos para el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

*Son contabilizadas las situaciones de mujeres desde los 15 años en adelante.

*De acuerdo al presupuesto 2020 tiene asignado para su funcionamiento una partida de 4.425.169 pesos.

*Entre enero a septiembre de 2019, 6.713 mujeres solicitaron asistencia por situaciones de violencia machista en algún organismo del Estado provincial.

*El 99,13% de las intervenciones fueron por casos de violencia doméstica. Este es una modalidad descripta en la ley 26.485 que incluye aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, que dañe su dignidad, bienestar, integridad física, psicológica, sexual, económica o su libertad reproductiva. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco por consanguinidad o afinidad. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia.

El 25 de noviembre pasado hubo una numerosa marcha por el día de la no violencia en Neuquén. Foto Oscar Livera.

“Es confuso”

La semana pasada, el gobernador, Omar Gutiérrez, dijo que “hay que redefenir el concepto de género” porque “es confuso”, preguntó “qué pasa cuando es al revés” y puso un ejemplo: “la otra vez hubo un caso en que la mujer le tiró un balazo al marido, lo mató, y no fue femicidio, no fue nada. Pregunto para tener claro cómo nos vamos a manejar. Así como había un desbalance para este lado, que no haya un desbalance para el otro lado”.