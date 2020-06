Se filtraron polémicas escuchas entre Tinelli y Grondona

"Trata de devolverme la guita que te di para que ganaras", le dice Julio Humberto Grondona a Marcelo Tinelli, en una de las frases más resonantes de las escuchas filtradas hoy.

Las conversaciones telefónicas son del año 2013 y fueron transmitidas en Radio Mitre, en el programa conducido por Jorge Lanata.

En ese momento el teléfono del expresidente de la AFA estaba intervenido por orden judicial en el marco de la investigación de la financiera Alhec Tours.

En esas charlas, además del reclamo por el dinero, queda expuesto el manejo respecto a la designación de árbitros.

Tinelli, vice de San Lorenzo en aquel momento, le pidió a Grondona otra juez para el partido con Independiente. "A mí (Silvio) Trucco no me gusta. ¿No se puede poner a (Germán) Delfino que es el mejor? ¿Por qué no ponés un árbitro bueno?", dice el dirigente del Ciclón.

Finalmente, ese partido igual lo dirigió Trucco. San Lorenzo ganó 1 a 0 e Independiente descendió a la B Nacional. El presidente de AFA sí cumplió al pedido de Tinelli en cuánto a un cambio de horario en un encuentro con Argentinos Juniors.

Aunque el audio es impactante, al reflejar la intimidad de la charla, no revela grandes novedades ya que la elección de árbitros a dedo era una modalidad habitual. Además, a pesar de los pedidos de Tinelli, Grondona no se los cumple.

Ese supuesto préstamo de dinero sí es más bochornoso y deja peor parado al actual presidente de San Lorenzo.