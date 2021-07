Se quedarán sin clases presenciales porque volvieron a robar en su escuela

Los hechos delictivos en el Jardín de Infantes N°32 de Neuquén se han hecho recurrentes y preocupan a la comunidad educativa. Ayer se registró el tercer hecho de vandalismo en lo que va del año y por los destrozos los alumnos no podrán volver a clases presenciales.

"Un suceso lamentable. Nos han destrozado el jardín. Han roto vidrios, matafuegos, puertas de las aulas. En bastante malas condiciones quedó el edificio", lamentó la vicedirectora Verónica Avendaño.

En declaraciones al noticiero de Telefé Neuquén indicó que uno de los elementos faltantes tras el robo fue un radiograbador.

"Mañana arrancábamos con la presencialidad y ahora hasta que no esté el edificio en condiciones y que no haya ningún peligro para las infancias no retomaremos, seguiremos de forma virtual", señaló la vicedirectora.

Marcó que es la tercera vez que sufren hechos de inseguridad en lo que va del año aún "teniendo custodia policial".

Y agregó: "Tenía que haber un guardia en el turno de la tarde. No sabemos qué pasó ahí. Tendría que estar en sus funciones pero no estuvo".

Ante esta situación, Avendaño comentó que pidieron el cambio de custodia. "Que sea una empresa privada y no la de la Provincia. Eso está todo en trámite", apuntó.

Sobre lo que fueron los anteriores hechos de inseguridad dijo que fueron con destrozos "pero también sustraen las cosas, hemos tenido faltantes de proyectores, grabadores, todo lo que pueda estar para el funcionamiento de las infancias".