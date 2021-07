Fin del receso invernal: 460.000 alumnos vuelven el lunes a clases en Neuquén y Río Negro

Grados y años completos reclaman los grupos de padres que exigen más presencialidad. Foto: Marcelo Martinez

Unos 460.000 alumnos de escuelas primarias y secundarias de Río Negro y Neuquén están en condiciones de volver a clases el lunes próximo, luego del receso invernal.

Por el momento nada hace preveer una decisión negativa para la vuelta a las aulas en todos los niveles, pero será por burbujas; y en las mismas condiciones en que se dictaron las últimas clases: virtuales y presenciales.

En Neuquén la situación epidemiológica por contagios covid-19 se descomprimió. Y en Río Negro esperan una resolución de Salud para que habilite ahora a los secundarios del Alto Valle, que sólo tenían clases virtuales.

Cantidad de alumnos 230.584 la matricula de estudiantes de todos los niveles en Río Negro. 231.700 la matrícula total en Neuquén

Hay preocupación por los 500 casos positivos en el Valle Medio, un número que iguala el pico registrado en mayo del año pasado, cuando todas las localidades frenaron la circulación con cordones sanitarios.

Los gremios ATEN y Unter estiman que están dadas las condiciones sanitarias para volver a las aulas, salvo en el caso del Valle Medio. Pero hay otras puntualidades.

Exigen la habilitación

Los docentes neuquinos siguen afectados por la explosión en la escuela albergue 144 de Aguada San Roque que dejó tres muertos. Exigen para volver que las obras y reparaciones en las instalaciones estén certificadas y los establecimientos con su correspondiente habilitación.

Con el fin de las vacaciones reaparece también el reclamo de la organización de padres. Piden “presencialidad escolar sostenida en el tiempo sin interrupción”.

La decisión sanitaria para el regreso a las aulas en Río Negro se conocerá entre hoy y mañana. Educación luego debe confirmar la normativa.

En principio, la intención del gobierno rionegrino es la recuperación de la presencialidad en los distintos niveles educativos.

Esa medida también daría respuesta a la Unter que en la última reunión paritaria pidió la “no presencialidad en Valle Medio, por el agravamiento de la situación epidemiológica”.

Esa zona tenía hasta el martes 500 casos activos y, el martes, en el habitual informe semanal, la secretaría de Políticas Públicas, Mercedes Ibero, reconoció una suba del 21% de contagios en esa zona de la provincia.

Si la Provincia confirma la apertura plena de los colegios serán 230.584 alumnos los que regresarán a clases: 184.166 en establecimientos públicos y 46.418 en escuelas privadas tras el receso invernal.

Burbujas: cada escuela resuelve

El gobierno neuquino insistió que la apertura de las escuelas está garantizada a partir de la resolución del Consejo Provincial de Educación y se indicó que cada establecimiento es el que debe resolver la formación de las burbujas y las medidas sanitarias en la aulas.

“Ante la inminencia del reinicio del ciclo lectivo luego del receso de invierno y la ocupación de las camas UTI, que en las útimas semanas ha mejorado (77%) junto con los niveles de contagio estables, en números por debajo de los indicadores del mes de junio, hay condiciones epidemiológicas y sanitarias para la presencialidad con los protocolos”, informó el gremio en un pronunciamiento público.

No obstante, aclaró que en aquellas instituciones que se encuentren en obra o tengan reclamos de mantenimiento o reparaciones no atendidos, ratifican el llamado a los afiliados y a los padres que no inicien la presencialidad hasta que se resuelva y certifique la habitabilidad de las instalaciones.

El gremio convocó a asamblea virtual de sus afiliados para el lunes en las que se informará sobre el estado de la causa por la explosión en Aguada San Roca, se propondrá entre otros temas, el pedido de renuncia a todos los responsables políticos por la explosión y la permanencia de estudiantes y docentes en la escuela, y se analizarán acciones a seguir.

El 22 de junio se emitió la resolución del Consejo de Educación donde se habilitó el reinicio de las clases presenciales en toda la provincia. El 29 fue la explosión en Aguada San Roque y días después explotó un calefactor en Cutral Co antes de que ingresaran los alumnos a clase.

La situación de la habilitabilidad de los edificios quedó en suspenso porque no hay un organismo que se encargue de dar el visto bueno cuando se termina una obra o si las obras de mantenimiento están en condiciones.

Vuelven los refrigerios

La provincia recuperará el servicio de refrigerio escolar en la primera quincena en agosto.

Se evaluaron alternativas pero, finalmente, Educación resolvió que será el servicio tradicional (“infusión, pan, mermelada, queso, etc”).

La confirmación fue planteada por los funcionarios del ministerio en la paritaria del último lunes ante un pedido de precisiones de la delegación de la Unter, que insistía con su restitución.

Desde el inicio del año lectivo el gremio reclama por el refrigerio para los estudiantes presenciales. “Es necesario ofrecer un refrigerio que contemple necesidades nutricionales y fisiológicas y que respete las medidas sanitarias además del protocolo correspondiente”.