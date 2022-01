Se registró un fuerte temblor en Tucumán de 5,7 grados

Un fuerte sismo de 5,7 grados en la escala Richter sacudió esta mañana a la provincia de Tucumán y hasta el momento no se reportaron personas heridas ni daños materiales de magnitud.

Según reportó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el sismo ocurrió a las 5.36 con epicentro a 71 kilómetros al norte de San Miguel de Tucumán, a 155 kilómetros al sur de Salta y 16 kilómetros al oeste de Trancas.

El temblor causó sorpresa y preocupación entre los habitantes, que volcaron sus impresiones en las redes sociales, pero no fueron reportados hasta el momento víctimas ni daños materiales, según los medios locales.

Las redes sociales fue el primer lugar donde muchos acudieron, primero para confirmar que otros habían pasado por lo mismo, y luego para contar sus experiencias y desahogarse.

Temblor con epicentro en Trancas, me abrazo a mi hijo rogando que no caiga el techo. Para después de mil segundos infernales. Mis perros ladraba, salgoa ver como estaban mis viejos, mi hermana. Nadie en casa. HOLA PELÍCULA APOCALÍPTICA ERES TU??

Para el traste , a las 05:38 hubo un intenso temblor , 57 grados , con epicentro en Trancas ( Tucumán ), con una profundidad de 10 kilómetros .

Anhelo que no haya réplicas , todo se movió ,hasta mi silla con ruedas.

Entre en pánico y no quede bien de ánimo .

! Me asuste mucho ! pic.twitter.com/NIqQELbj65