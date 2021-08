Sebastián Romero, de su imagen con el mortero a una precandidatura para Senador

Con un look muy diferente y una situación judicial indefinida, Sebastián Romero es precandidato a Senador de Santa Fe por el Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU).

Su imagen, apuntando a la policía con una especie de mortero, se viralizó en las manifestaciones fuera del Congreso mientras se debatía la reforma jubilatoria en diciembre de 2017. Primero, huyó a Uruguay y en junio del 2020 fue extraditado.

"Soy el único candidato preso político", destacó el militante en diálogo con el programa radial Todos en la Ocho. "Hoy cambié un poco mi aspecto. En ese momento fui demonizado por los medios de comunicación hegemónicos como el Gordo del Mortero y hoy en día ya pongo ese apoyo al servicio de la lucha", agregó.

Sobre su situación judicial relató: "Todavía no estoy condenado, estoy en proceso, no hay fecha de juicio y estoy hace más de un año con prisión domiciliaria en Buenos Aires. Se me acusa de intimidación pública y atentado a la autoridad con arma. Sin embargo quedó demostrado que no era un arma lo que tenía en la mano".

Respecto a las imágenes de ese día, Romero aseguró que "ante semejante represión del Estado, uno uno se defiende con lo que tiene en la mano". Además, aclaró que el famoso mortero era "una pirotecnia de venta libre que lo único que hace es ruido".

El rosarino fue crítico con la gestión de Alberto Fernández. "Cambió el gobierno, cambió el discurso pero en la práctica sigue pasando lo mismo, teniendo en cuenta los planes de ajuste para la clase trabajadora. Siguen pagándole al FMI esa deuda usurera que hace que nuestro país se endeude cada vez más. Hoy sigo preso bajo el gobierno de Alberto Fernández, lo que demuestra la agudización y la criminalización de la protesta".