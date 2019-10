Seguí en vivo el Coloquio de IDEA

El 55° Coloquio de IDEA, que se realiza en el hotel Sheraton de Mar del Plata, fue inaugurado anoche por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y será clausurado mañana por el presidente Mauricio Macri a través de una videoconferencia.

Hoy se espera la presencia de Roberto Lavagna, Alejandro Finocchiaro (Ministro de Educación), Marcos Galperin (Fundador de Mercado Libre), entre otros.

El programa completo para hoy:

09:00 a 09:25 A los hechos: los acuerdos para una Argentina posible

Federico Procaccini, Presidente del 55° Coloquio de IDEA y CEO de Openbank

09:25 a 10:05 Futuro. Empresarios, liderazgo y contagio

Federico Braun, Presidente de S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia (Supermercados"La Anónima")

Carolina Castro, Empresaria Autopartista y miembro del Comité Ejecutivo de la UIA

Marcos Galperin, Fundador y Ceo de Mercado Libre

Moderadora: Mónica Gutiérrez, Periodista

10:05 a 10:30 La innovación como condición de nuestro futuro

Chris Colbert, Former Managing Director at Harvard Innovation Labs, Managing Director at

MINT Labs & CEO at One Eighty Global Innovation

11:10 a 12:35 A los Hechos: hay un mañana cuando hay educación para todos

La situación de la educación en la Argentina

Silvia Bulla, Directora de IDEA y Presidente de DuPont Argentina.

Ignacio Ibarzábal, Director Ejecutivo del Observatorio Argentinos por la Educación

La mirada de los representantes de la política

Claudia Elisabeht Balagué, Ministra de Educación de la Provincia de Santa Fe.

Daniel Filmus, Diputado Nacional.

Alejandro Finocchiaro, Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la República Argentina.

Walter Grahovac, Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba.

Moderadora: Luciana Vázquez, Periodista especializada en educación, columnista, Diario La Nación.

La mirada de los empresarios

Roberto Alexander, Director de IDEA y Presidente y Gerente General de IBM Argentina.

Mariano Narodowski, Profesor titular de la Universidad Torcuato Di Tella.

12:35 a 12:55 El país que viene: visión y planes de los candidatos a presidente

Roberto Lavagna, candidato a presidente de la Nación por Consenso Federal.

13:10 a 14:45 Qué esperan los ejecutivos de nuestro país

Eduardo D’Alessio, Presidente de D’Alessio IROL

Luis Secco, Director de Perspectiv@s Económicas

13:10 a 14:45 Acuerdos por una visión sustentable

Diego de Leone, CEO de Natura Argentina

Gustavo Gómez, Gerente General de Grupo GIRE

Javier Lozada, Secretario General para el Cono Sur y Latinoamérica del Grupo Danone

Moderador: Laura Ge, Miembro del Comité del 55° Coloquio y Senior Executive Advisor de Grupo Sancor Seguros

15:00 a 15:15 A los hechos: el rol central (y pendiente) de la mujer

Rosario Altgelt, Vicepresidente 1° de IDEA y Gerente General de LATAM Airlines Argentina

15:15 a 15:30 Pensado la inclusión desde los alimentos

Ady Beitler, Co-fundador y CEO, Nilus.

Narda Lepes, Cocinera

15:30 a 16:50 A los hechos: generando empleo inclusivo ganamos todos

La situación de la pobreza en la Argentina:

Agustín Salvia, Director de Investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina en la

Universidad Católica Argentina

Moderadora: Gala Diaz Langou, Directora de Protección Social de CIPPEC (Centro de

Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento)

TED: El caso Medellín.

Sergio Fajardo, Ex Gobernador de Antioquia y Ex Alcalde de Medellín

Generando empleo inclusivo ganamos todos:

Lalo Creus, Fundador y referente de la asociación civil Identidad Vecinal

Sergio Kaufman, Tesorero de IDEA y Presidente de Accenture para Sudamérica Hispana.

Fernando “Chino” Navarro, Movimiento Evita

Graciela Ocaña, Diputada Nacional Partido Confianza Pública, Cambiemos

Moderadora: Gala Diaz Langou, Directora de Protección Social de CIPPEC (Centro de

Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento)

16:50 a 17:00 Haciendo de la tecnología un factor inclusivo

Mateo Salvatto, Fundador de Asteroid Technologies y Creador de Hablalo

17:30 a 18:50 A los Hechos. Cumplir la Constitución: el gran desafío.

Entrevista 1: Guillermo Oliveto, Fundador y CEO de Consultora W por Veronica Cheja, CEO y

Fundadora de Urban Grupo de Comunicación.

Entrevista 2: Delia Ferreira Rubio, Presidente de Transparencia Internacional por Guillermo

Lipera, Secretario de IDEA y Socio Gerente de Bulló Abogados.

Entrevista 3: José Eduardo Abadi, Médico Psiquiatra y Psicoanalista por Paula Altavilla, Latin

America South Region Director de Whirlpool.

Guillermo Lipera, Secretario de IDEA y Socio Gerente de Bulló Abogados

Moderador: Claudio Savoia, Editor de Política y Justicia del diario Clarín