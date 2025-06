Aguinaldo: calendario de pagos en Neuquén y Río Negro

En los próximos días llegará una de las fechas más esperadas del año por los trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados que es la del pago de la primera cuota del aguinaldo de junio. Debido a los feriados nacionales que presenta el mes, hubo una modificatoria en los cronogramas por ello acá te contamos cómo quedará el calendario para Neuquén y Río Negro.

Cabe recordar que cada medio aguinaldo corresponde al 50% del sueldo de mayor remuneración mensual percibida por el trabajador en el semestre. En esta ocasión, el aguinaldo se calcularía a partir del sueldo más alto del período entre enero y junio.

Empleados de comercio: calendario de pagos en Neuquén y Río Negro

En el sector de empleados de comercio hay grandes expectativas sobre cuál será el monto que recibirán ya que el acuerdo salarial del 5,4%, aún no fue homologado por el gobierno de Javier Milei.

El acuerdo no homologado por el Gobierno corresponde a 1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio. Sin embargo las principales cámaras del sector (CAC, CAME y UDECA) se comprometieron a pagarlo de todas formas, aunque lamentablemente esto podría cambiar para quienes no formen parte de las entidades ya que podrían no recibir el pago.

Respecto a cuándo podrían recibir su aguinaldo los empleados de comercio, es necesario tener en cuenta que esto puede concretarse tanto en junio como en julio. En el caso del acuerdo salarial, si no hay resolución este quedaría homologado a los 30 días hábiles de celebrado y esta fecha se cumpliría cerca del miércoles 30 de julio.

Trabajadores petroleros: calendario de pagos

Por su parte quienes también están a la espera de cobrar su primera cuota del aguinaldo correspondiente a 2025 son los trabajadores petroleros.

Si bien no hay fecha precisa, fuentes consultadas por Diario RÍO NEGRO indicaron que el calendario de pagos es el mismo que el de los de empleados de comercio por lo cual puede darse entre el mes de junio y julio.

Municipales: calendario de pagos en Neuquén y Río Negro

Después de varias confusiones por la difusión de un cronograma de pagos falso, en Neuquén salió la fecha oficial esta semana.

La Municipalidad de Neuquén confirmó que los empleados municipales cobrarán el aguinaldo el jueves 26 de junio. Además, anunciaron que los sueldos de junio se abonarán el lunes 30.

En tanto en Río Negro aún se desconoce la fecha ya que los gremios estatales se encuentran definiendo un acuerdo en paritarias. Se estima que luego de la reunión con el Gobierno provincial se difunda el día de pago y se aclare de cuánto será el aumento en caso de haber acuerdo.

Empleadas domésticas: calendario de pagos

Las empleadas domésticas recibirán en junio 2025 el Sueldo Anual Complementario (SAC). La primera cuota del aguinaldo a empleadas domésticas se paga en la última jornada laboral del mes de junio, es decir el lunes 30.

Sin embargo, los empleadores cuentan con un período de gracia que puede extenderse por cuatro días. En ese sentido, algunas trabajadoras cobrarán el primer aguinaldo del año el viernes 4 de julio 2025.

«Si prestás servicios de limpieza, mantenimiento y/o asistencia en un hogar, debés estar registrada en ARCA para acceder a tus beneficios», recordó el Ministerio de Capital Humano.

Aguinaldo para jubilados y pensionados: calendario

Junio 2025 es tan importante como diciembre para los asalariados, jubilados y pensionados y, personas que cobran asignaciones, ya que, ambos meses vienen con el plus del pago del medio aguinaldo.

La particularidad de este mes es que trae consigo una semana con solo tres días hábiles laborales y, eso hace cambiar obligatoriamente el calendario.

En consecuencia, ANSES informó que teniendo en cuenta los feriados nacionales, los haberes no se van a depositar en las cuentas de los beneficiarios en dos días puntuales: