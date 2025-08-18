Aumentó el KoKo en Valle Medio: así quedaron las tarifas de agosto para viajar entre Choele Choel, Chimpay y otras ciudades

Agosto 2025 registró un nuevo aumento en las tarifas del servicio de transporte de Río Negro. Se trata de una suba del 7% que comenzó a aplicarse desde el sábado pasado en Valle Medio. ¿Cuánto cuesta viajar entre Chimpay, Choele Choel y el resto de las localidades?.

Desde el 16 de agosto, los colectivos de la empresa KoKo que conectan a las localidades de la región de Valle Medio, registraron otro aumento este 2025.

La empresa de transporte KoKo que brinda servicio en la provincia de Río Negro comenzó a aplicar el nuevo aumento en sus tarifas tras cumplirse más de tres meses desde la última suba. El secretario de Transporte, Juan Ciancaglini, confirmó a Diario RÍO NEGRO que la actualización fue del 7%, después de la última que se realizó en mayo, «hace más de tres meses».

Cómo quedaron las tarifas de colectivo en Valle Medio

Si bien aún falta confirmar si el aumento se aplicó en el Alto Valle, por el momento se logró determinar que en las localidades de Valle Medio el nuevo precio se aplicó el sábado.

Sitios locales difundieron la información y detallaron que las cifras quedaron de esta manera: