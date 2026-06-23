Aumentó el colectivo en Río Negro: cuánto cuesta ahora viajar en KoKo por el Alto Valle y Valle Medio

El servicio de transporte interurbano KoKo sufrió un segundo aumento este 2026. La Secretaría de Transporte confirmó que se trata de una suba que entró en vigencia el martes 22 de junio. ¿Cómo quedaron los nuevos precios para viajar entre Neuquén, Roca y Regina?.

Aumentó el KO KO en Río Negro

Al inicio de esta semana se conoció que la empresa KoKo, que brinda servicio de transporte en la provincia de Río Negro, aplicó un nuevo aumento en sus tarifas. El incremento llega tras cumplirse tres meses desde la última actualización.

Según la nueva normativa, las tarifas registran un aumento aproximado del 5,78%. El nuevo cuadro tarifario fue autorizado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Río Negro

Los precios para viajar en el Alto Valle

Si bien no se detallaron todos los precios para el Alto Valle, al sumar el porcentaje de aumento a los valores vigentes desde marzo de 2026, las tarifas quedan calculadas de la siguiente forma:

Tarifas del recorrido:

Desde Villa Regina: Hasta Godoy: el valor pasaría de $2565.00 a $2713 Hasta Huergo: el valor pasaría de $2670 a $2824 Hasta Cervantes: el valor pasaría de $3739,07 a $3955 Hasta Roca: $6101 Hasta Allen: el valor pasaría de $7691,80 a $8135 Hasta Fernández Oro: el valor pasaría de $8119,12 a $8588,40 Hasta Cipolletti: $9266

Desde General Roca: Hasta J.J. Gómez: el valor pasaría de $2640,85 a $2792. Hasta Guerrico: el valor pasaría de $2888,70 a $3055,66 Hasta Cervantes: el valor pasaría de $2807,51 a $2969,78 Hasta Mainqué: el valor pasaría de $3687,79 a $3900,94 Hasta Allen: el valor pasaría de $3687,79 a $3900,94 Hasta Huergo: el valor pasaría de $3907,86 a $4133,73. Hasta Fernández Oro: el valor pasaría de $4264,67 a $4511,16. Hasta Godoy: el valor pasaría de $4677,04 a $4947,37. Hasta Cipolletti: $4511



*Es necesario resaltar que solo los valores resaltados son exactos, el resto son aproximaciones calculadas sobre el valor porcentual.

Los nuevos valores de colectivo en Valle Medio

En el caso de Valle Medio si se revelaron los precios y así quedó conformado el cuadro tarifario:

Tarifas del recorrido 1:

Desde Choele Choel: Hasta Darwin: $2.713,00 Hasta Cnel. Belisle: $5.365,53 Hasta Chimpay: $8.293,73

Desde Darwin: Hasta Cnel. Belisle: $3.217,03 Hasta Chimpay: $6.074,13

Desde Cnel. Belisle: Hasta Chimpay: $2.926,45



Tarifas del recorrido 2: