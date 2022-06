Cómo comprar notebooks con el Plan Mi Compu: requisitos para acceder a los créditos

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) podrán acceder a uno de los beneficios que otorga el Banco Nación. Se trata del Plan Mi Compu cuyo objetivo es el acceso a la tecnología con la compra de notebooks, netbooks, tablets y más, con precios y financiación especiales.

¿Qué es el Plan Mi Compu?

– Es una iniciativa de ANSES junto al Banco Nación para todos los beneficiarios de asignaciones y prestaciones.

– Mi Compu ofrece la oportunidad de acceder a un préstamo personal de hasta $ 300.000 para financiar la compra del equipo.

– Se podrá hacer en hasta 40 cuotas fijas.

– Los pagos de las cuotas se descuentan del haber jubilatorio. Sin embargo, el solicitante puede realizar una cancelación anticipada de las mismas.

Cómo acceder al Plan Mi Compu

– Se debe solicitar un turno a través de este link: www.bna.com.ar/Personas/Turnos

– Seleccionar la fecha y la hora que más convenga.

– Por último, presentarse en la sucursal elegida el día y la hora pautados con la documentación necesaria, para solicitar el crédito siempre y cuando cumpla los requisitos.

– Una vez efectuada la compra, se puede elegir la opción del envío a domicilio sin cargo.

Cuáles son los requisitos para acceder al Plan Mi Compu

– DNI y fotocopia del mismo.

– Cuil de ANSES

– Últimos dos recibos de cobro de jubilación o pensión.

– Último resumen de la Tarjeta de crédito, o factura de un servicio fijo a nombre del solicitante u otro a satisfacción de la Instancia Ejecutiva de crédito interviniente a fin de establecer el domicilio del mismo.

Cuáles son los modelos de computadoras

Los jubilados y pensionados del Plan Mi Compu, podrás acceder a computadoras de escritorio y notebooks que pueden consultarse en el siguiente link: https://bnajubilados.tiendaexo.com/ .

Los modelos disponibles son:

– Tablet EXO WAVE I101

– Notebook EXO Smart MCF-CN49/L37/M37 + Mochila Solar EXO Energy

– Notebook EXO Smart MCF-CN49/M37/L37

– PC EXO Ready Triton MCF D90

– PC EXO Ready Triton D90

– All In One EXO Style C2-A88/X4

– Notebook EXO Smart ST83/S3/XQ3C

Los envíos se realizan sin cargo a todo el país.