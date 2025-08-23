¿Cómo estará el tiempo este domingo 24 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Nubosidad variable. Probables lluvias hacia la cordillera con algunas nevadas. Viento regular a fuerte del oeste con ráfagas. MIN 3°C /// MAX 9°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Algo a parcialmente nublado. Viento regular a fuerte del oeste con ráfagas, disminuyendo hacia la noche. MIN 3°C /// MAX 13°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Parcialmente nublado a despejado. Algunas nevadas y lluvias en cordillera. Mejorando. Viento regular a fuerte del oeste con ráfagas. MIN 1°C /// MAX 13°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Parcialmente nublado a despejado. Algunas nevadas y lluvias en cordillera. Mejorando. Viento regular a fuerte del oeste con ráfagas MIN 3°C /// MAX 14°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Nubosidad variable. Viento regular a fuerte del oeste con ráfagas MIN 6°C /// MAX 20°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Nubosidad variable. Períodos inestables. Viento regular del sector oeste con ráfagas fuertes. MIN 8°C /// MAX 19°C