¿Cómo estará el tiempo este domingo 24 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Continúan los periodos de vientos moderados con algunas ráfagas fuertes en los valles, meseta y costa. Descenso de la temperatura en la cordillera.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Nubosidad variable. Probables lluvias hacia la cordillera con algunas nevadas. Viento regular a fuerte del oeste con ráfagas. MIN 3°C /// MAX 9°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Algo a parcialmente nublado. Viento regular a fuerte del oeste con ráfagas, disminuyendo hacia la noche. MIN 3°C /// MAX 13°C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Parcialmente nublado a despejado. Algunas nevadas y lluvias en cordillera. Mejorando. Viento regular a fuerte del oeste con ráfagas. MIN 1°C /// MAX 13°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Parcialmente nublado a despejado. Algunas nevadas y lluvias en cordillera. Mejorando. Viento regular a fuerte del oeste con ráfagas MIN 3°C /// MAX 14°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Nubosidad variable. Viento regular a fuerte del oeste con ráfagas MIN 6°C /// MAX 20°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Nubosidad variable. Períodos inestables. Viento regular del sector oeste con ráfagas fuertes. MIN 8°C /// MAX 19°C
