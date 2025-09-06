ESCUCHÁ RN RADIO
¿Cómo estará el tiempo este domingo 7 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

Aire del norte el fin de semana, con ascenso de la temperatura. Tardes más cálidas. Los detalles. 

Redacción

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Nubosidad en aumento. Inestable en cordillera hacia la noche. Viento moderado del noroeste rotando al oeste. Neblinas MIN 0°C /// MAX 14°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

 Algo nublado, luego nubosidad en aumento. Viento moderado del sector norte rotando al oeste. Neblinas y bancos de niebla.. MIN -1°C /// MAX 16°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Nubosidad en aumento. Viento moderado del oeste con ráfagas en cordillera MIN 4°C /// MAX 17°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Nubosidad en aumento. Viento leve del norte cambiando a moderado del oeste. Neblinas. MIN 1°C /// MAX 16°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Algo nublado luego nubosidad en aumento. Viento moderado del sector norte MIN 1°C /// MAX 20°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Despejado o algo nublado, luego nubosidad en aumento. Viento moderado a regular del sector norte con ráfagas MIN 5°C /// MAX 20°C


Neuquén

Pronóstico del Tiempo

Río Negro

