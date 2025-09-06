¿Cómo estará el tiempo este domingo 7 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Aire del norte el fin de semana, con ascenso de la temperatura. Tardes más cálidas. Los detalles.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Nubosidad en aumento. Inestable en cordillera hacia la noche. Viento moderado del noroeste rotando al oeste. Neblinas MIN 0°C /// MAX 14°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Algo nublado, luego nubosidad en aumento. Viento moderado del sector norte rotando al oeste. Neblinas y bancos de niebla.. MIN -1°C /// MAX 16°C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Nubosidad en aumento. Viento moderado del oeste con ráfagas en cordillera MIN 4°C /// MAX 17°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Nubosidad en aumento. Viento leve del norte cambiando a moderado del oeste. Neblinas. MIN 1°C /// MAX 16°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Algo nublado luego nubosidad en aumento. Viento moderado del sector norte MIN 1°C /// MAX 20°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Despejado o algo nublado, luego nubosidad en aumento. Viento moderado a regular del sector norte con ráfagas MIN 5°C /// MAX 20°C
