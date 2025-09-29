¿Cómo estará el tiempo este martes 30 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Nubosidad variable. Algunas lluvias en cordillera. Mejorando. Viento moderado del sector oeste. MIN 2°C /// MAX 12°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Despejado a parcialmente nublado. Viento regular a moderado del sector oeste. MIN 0°C /// MAX 16°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Mayormente despejado Viento leve de direcciones variables. MIN 3°C /// MAX 19°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Parcialmente nublado a despejado Viento moderado a leve del sector oeste. MIN 2°C /// MAX 20°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Mayormente despejado. Viento moderado del sector oeste. MIN 3°C /// MAX 21°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Mayormente despejado. Viento moderado del sector oeste rotando al sector norte. MIN 9°C /// MAX 19°C