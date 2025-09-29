¿Cómo estará el tiempo este martes 30 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Tiempo bueno en casi toda la región. Pulso húmedo e inestable en la cordillera. Los detalles.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Nubosidad variable. Algunas lluvias en cordillera. Mejorando. Viento moderado del sector oeste. MIN 2°C /// MAX 12°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Despejado a parcialmente nublado. Viento regular a moderado del sector oeste. MIN 0°C /// MAX 16°C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Mayormente despejado Viento leve de direcciones variables. MIN 3°C /// MAX 19°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Parcialmente nublado a despejado Viento moderado a leve del sector oeste. MIN 2°C /// MAX 20°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Mayormente despejado. Viento moderado del sector oeste. MIN 3°C /// MAX 21°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Mayormente despejado. Viento moderado del sector oeste rotando al sector norte. MIN 9°C /// MAX 19°C
