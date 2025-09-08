¿Cómo estará el tiempo este martes 9 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Nuboso. Probables lluvias, algunas intensas en cordillera con nevadas. Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas. MIN 3°C /// MAX 8°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Nuboso. Desmejorando con lluvias de variada intensidad, nevadas en zonas más elevadas. Viento moderado a regular del noroeste con ráfagas. MIN 3°C /// MAX 11°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Nuboso. Probables lluvias y nevadas hacia la cordillera, algunas intensas. Viento moderado a regular del noroeste con ráfagas, más intensas en cotas altas. MIN 6°C /// MAX 14°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Nuboso. Probables lluvias y nevadas hacia la cordillera, algunas intensas. Viento moderado a regular del noroeste con ráfagas. MIN 4°C /// MAX 15°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Nublado a parcialmente nublado. Inestable con algunas lluvias aisladas. Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas. MIN 8°C /// MAX 21°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Parcialmente nublado a nublado. Inestable hacia la noche. Viento moderado del noroeste rotando al norte. Neblinas. MIN 5°C /// MAX 18°C