¿Cómo estará el tiempo este sábado 13 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Nubosidad variable. Probables lluvias y nevadas hacia la cordillera. Viento moderado a regular del oeste con ráfagas. MIN 3°C /// MAX 9°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Parcialmente nublado, poco nuboso hacia la noche. Viento regular del sector oeste con ráfagas. MIN 2°C /// MAX 13°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Nubosidad variable. Algunas lluvias y nevadas hacia la cordillera. Mejorando luego poco nuboso. Viento regular del sector oeste con ráfagas, más intensas en cotas más altas. MIN 5°C /// MAX 15°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Nubosidad variable. Probables lluvias y nevadas hacia la cordillera. Viento moderado a regular del oeste con ráfagas. MIN 4°C /// MAX 13°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Parcialmente nublado a despejado. Períodos inestables en alto valle. Mejorando. Viento regular del sector oeste con ráfagas. MIN 8°C /// MAX 20°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Nubosidad variable. Algunos chaparrones. Mejorando luego poco nuboso. Viento regular del sector norte con ráfagas rotando al oeste. MIN 9°C /// MAX 20°C