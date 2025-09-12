¿Cómo estará el tiempo este sábado 13 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Aire frío el sábado en la cordillera, con lluvias y nevadas débiles. Viento en la región del sudoeste con descenso de la temperatura durante el fin de semana.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Nubosidad variable. Probables lluvias y nevadas hacia la cordillera. Viento moderado a regular del oeste con ráfagas. MIN 3°C /// MAX 9°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Parcialmente nublado, poco nuboso hacia la noche. Viento regular del sector oeste con ráfagas. MIN 2°C /// MAX 13°C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Nubosidad variable. Algunas lluvias y nevadas hacia la cordillera. Mejorando luego poco nuboso. Viento regular del sector oeste con ráfagas, más intensas en cotas más altas. MIN 5°C /// MAX 15°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Nubosidad variable. Probables lluvias y nevadas hacia la cordillera. Viento moderado a regular del oeste con ráfagas. MIN 4°C /// MAX 13°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Parcialmente nublado a despejado. Períodos inestables en alto valle. Mejorando. Viento regular del sector oeste con ráfagas. MIN 8°C /// MAX 20°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Nubosidad variable. Algunos chaparrones. Mejorando luego poco nuboso. Viento regular del sector norte con ráfagas rotando al oeste. MIN 9°C /// MAX 20°C
