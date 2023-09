Crédito de Anses: los 9 requisitos que debés cumplir para pedir el préstamo de 400 mil pesos

Anses ya tiene disponible la nueva línea de créditos de hasta $ 400.000 para trabajadores en relación de dependencia. El préstamo está destinado a consumos con tarjeta de crédito y se podrá devolver en 24, 36 o 48 cuotas.

«Es un crédito de hasta $ 400.000 y pueden acceder unas 4 millones de personas. El monto del préstamo se acreditará en la tarjeta de crédito, lo que permitirá que muchos se puedan desendeudar o incluso comprar algún electrodoméstico», había adelantado la titular de Anses, Fernanda Raverta.

Como los préstamos podrán financiarse en 24, 36 o 48 cuotas, el monto a pagar en cada caso variará de acuerdo con el dinero prestado y el esquema de devolución que se elija.

El dinero correspondiente a las cuotas se debitará todos los meses de las cuentas donde los trabajadores cobran sus sueldos.

Des el organismo aclararon que mientras estén devolviendo el crédito, los solicitantes no podrán comprar dólares. Por otro lado, los tres meses de gracia se cuentan en función del día de cobro de la remuneración del trabajador.

Los requisitos para acceder al crédito de Anses de hasta 400 mil pesos

1. Residir en la Argentina en forma permanente.

2. Tener una antigüedad en tu trabajo no menor a 6 meses.

3. Ser trabajadora o trabajador en relación de dependencia aportante a la Anses (SIPA).

4. Tu sueldo no debe ser mayor a los $700.875 mensuales.

5. Ser titular de una tarjeta de crédito del banco donde cobrás tu sueldo. Esto significa que esta medida no alcanza a tarjetas de crédito no bancarias expedidas por entidades financieras.

6. Ser mayor de 18 años y no alcanzar la edad jubilatoria al momento de cancelación total del crédito.

7. No superar la situación 2 de la Central de Deudores del BCRA.

8. No ser titular de una jubilación o pensión.

9. No ser trabajadora o trabajador eventual, discontinuo, de temporada o de casas particulares.