Crédito de Anses de 400 mil pesos: tres cosas que no se pueden hacer con el préstamo

La Anses ya tiene a disposición los créditos de hasta $400.000 para trabajadores en relación de dependencia.

El denominado «Crédito Anses» beneficia a empleados aportantes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y forma parte del conjunto de medidas que anunció en los últimos días el ministro de Economía, Sergio Massa.

El monto máximo de los créditos, que es de $400.000, tiene una Tasa Nominal Anual (TNA) del 50% para todos los plazos de amortización. El préstamo podrá pagarse en 24, 36 o 48 cuotas mensuales.

Desde Anses remarcaron, además, que el límite de afectación para la relación cuota/ingreso de la remuneración de los trabajadores es del 20% de su salario.

La modalidad de acreditación de los préstamos se realizará en una tarjeta de crédito que posea el trabajador extendida por el banco en donde tenga radicada su cuenta sueldo y perciba su remuneración mensual. De esta manera el crédito otorgado no puede ser retirado en cajeros automáticos o cualquier otro medio.

Los créditos de Anses están destinados a las personas cuyos ingresos no superen el piso vigente del Impuesto a las Ganancias.

Créditos de Anses: cosas que no se pueden hacer con el dinero recibido

Este crédito de Anses está orientado al consumo, por lo que desde el organismo detallaron que con el dinero:

– No se podrá retirar el efectivo

– No se puede comprar dólares

– No se puede hacer plazos fijos