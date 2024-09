Cuánto se paga por el Programa Acompañar en septiembre 2024

El Gobierno Nacional modificó los requisitos para acceder al Programa Acompañar que brinda asistencia a víctimas de violencia de género. La medida se oficializó días atrás a través del decreto 755/2024 publicado en el Boletín Oficial. Allí también se especificó de cuánto es el apoyo económico que se recibe.

Nuevos requisitos para el Programa Acompañar

Cuando dependía del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, para acceder al Programa Acompañar solo se debía acreditar la situación de riesgo por violencia por motivos de género mediante un informe social. Ahora con la normativa se agregó un requisito extra: se requerirá acreditar la realización de la denuncia judicial o policial de violencia por motivos de género.

La normativa recuerda que podrá requerir la prestación toda persona residente en el país que sea «ciudadana argentina nativa, por opción o naturalizada; o extranjera con residencia permanente» en el país a partir de los 18 años de edad.

Con qué asignaciones de Anses es compatible el Programa Acompañar

Según el Gobierno Nacional, el Programa Acompañar, que brinda asistencia a víctimas de violencia de género, es compatible con:

* Asignación Universal por hijo

* Asignación Universal por Embarazo para Protección Social

* Asignación por hijo con discapacidad

* Monotributo Social

* Trabajo registrado bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para empleadas domésticas

Cuánto se paga por el Programa Acompañar

La prestación económica del Programa Acompañar consiste en una suma de dinero no reintegrable, de carácter personal, no renovable y no contributiva por el valor de un Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La ayuda económica se abona durante 3 períodos mensuales consecutivos, a las mujeres y personas LGBTI+ en situación de riesgo acreditada por violencia por motivos de género, explicó la resolución publicada en el Boletín Oficial. En septiembre 2024 el salario mínimo es de $ 268.056,50 y en octubre se elevará a los $ 271.571,22.