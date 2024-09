El monto que recibirán las Becas Progresar de Anses en octubre 2024

El Ministerio de Capital Humano oficializó una suba en el monto de todas las líneas de las Becas Progresar de Anses. Lo hizo a través de la Resolución 888/2024 publicada en el Boletín Oficial. De esta manera, se confirmó el monto que recibirán los beneficiarios en octubre 2024.

Esta ayuda por parte del Estado Nacional tiene como objetivo acompañar a los jóvenes en la finalización de la educación obligatoria, en el estudio de nivel superior o en la formación profesional.

Becas Progresar de Anses: los requisitos

Los requisitos de edad para las Becas Progresar de Anses varían según la línea:

*Para Progresar Obligatorio los postulantes deben tener entre 16 y 24 años.



*Para Progresar Superior la edad es de 17 a 24 años, con una ampliación hasta los 30 para quienes estén avanzados en la carrera. En el caso de Enfermería no hay límite de edad.



*Para Progresar Trabajo los postulantes deben tener entre 18 y 24 años, con una ampliación hasta los 40 años para quienes no poseen empleo formal registrado.



Por otro lado, los ingresos del grupo familiar de los aspirantes a las Becas Progresar no deben superar tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente en Argentina. También deben acreditar la asistencia regular a una institución educativa y cumplir con los avances académicos que solicita cada línea.

Además, los becarios de Progresar Obligatorio, de entre 16 y 18 años que estén finalizando el secundario, deberán completar el Curso de Orientación Vocacional y Laboral como requisito para el cobro total de la beca.

El monto de las Becas Progresar en octubre 2024

En septiembre 2024 la Secretaría de Educación había lanzado una segunda convocatoria para la inscripción a las Becas Progresar para las líneas Progresar Obligatorio y Progresar Superior, que incluye Enfermería. La convocatoria para la línea Progresar Trabajo permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre.

Con el objetivo de «fortalecer las trayectorias educativas» de los beneficiarios, la Secretaría de Educación dispuso un aumento del 75% en el monto mensual de las Becas Progresar, que pasará de 20.000 a 35.000 pesos en todas las líneas, informó Capital Humano.