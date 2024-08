Estados Unidos solicita un nuevo requisito para viajar a ese país: conocé de qué se trata

Los argentinos de más de 18 años que viajen a Estados Unidos desde el 7 de mayo de 2025 deberán tramitar una credencial Real ID, que le será imprescindible si planea desplazarse internamente por el País del Norte. Conocé los detalles de esta nueva regla.

De qué se trata la credencial Real ID que se pide en Estados Unidos

Según se informó oficialmente, quienes no obtengan la credencial Real ID no podrán subir al avión, y si quieren usar su licencia estándar como identificación, ya no estará permitido. En su lugar, quienes no puedan tramitarla podrán optar por documentos alternativos.

El documento identificatorio obligatorio cumple con estándares de seguridad establecidos por la Real ID Act y aprobados por el Congreso estadounidense en 2005. Lleva grabado un Federal Compilant en el extremo superior derecho y deberá ser presentada, además de en los viajes que se hagan dentro del territorio, en instalaciones federales y plantas de energía nuclear.

En EEUU, los pasajeros adultos de 18 años o más deben mostrar una identificación válida en el puesto de control del aeropuerto para viajar. La mayoría usa sus licencias de conducir u otras tarjetas de identidad estatales con fotos, que son las emitidas por el Departamento de Vehículos Motorizados o su equivalente.

Cómo obtener la credencial Real ID para viajar a Estados Unidos

El solicitante de la credencial debe verificar que cumple con los requisitos de residencia en el estado donde pretende obtener la Real ID. Esto es esencial, ya que cada estado puede tener variaciones en sus procesos y requerimientos específicos.

Se exigen varias pruebas de identidad y residencia. Entre los documentos que se aceptan para probar la identidad y la fecha de nacimiento se encuentran el certificado de nacimiento, pasaporte de EEUU, tarjeta de residencia permanente o certificado de naturalización.

Asimismo, se pide un comprobante del número de Seguro Social, que puede ser la tarjeta del Seguro Social, un formulario W-2 o SSA-1099, entre otros documentos que exhiban este número crucial. La prueba de residencia en el estado también es un requisito que debe ser cumplido. Para ello, normalmente se aceptan documentos como una factura de servicios públicos, contrato de alquiler o estado de cuenta bancaria que muestre la dirección actual del solicitante.

Si hubo un cambio de nombre, será necesario proporcionar documentación adicional, como un certificado de matrimonio o un decreto judicial que lo certifique.

El formulario de solicitud se llena en la oficina del DMV estatal, para lo cual es recomendable programar una cita a fin de minimizar el tiempo de espera. Algunos estados incluso ofrecen la opción de realizar una preinscripción online para agilizar aún más el proceso.

La tarifa varía según el estado y debe cubrir los costos de procesamiento y emisión del Real ID. Además, tendrá que ser tomada una fotografía para que aparezca en la identificación y, dependiendo del estado, puede ser necesario pasar también un examen de visión.

Completados todos estos pasos, se recibe la Real ID por correo. El tiempo de entrega depende de cada estado.

Con información de Noticias Argentinas.-