Ezeiza con operatividad reducida por obras en el aeropuerto: cuáles aerolíneas modificarán sus vuelos y hasta qué fecha

Reprogramaciones de vuelos por obras en el aeropuerto de Ezeiza. Foto: Gentileza Aeropuertos Argentina vía TN.

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza ingresará este domingo 25 de octubre en una etapa de operatividad reducida que se prolongará por 18 días, hasta el próximo 11 de noviembre. Habrá modificaciones en los vuelos.

La medida responde a una serie de reformas estructurales en una de sus pistas que obligó a las 30 compañías aéreas que prestan servicios en dicha terminal a rediseñar por completo sus cronogramas, aplicar cancelaciones temporarias o añadir paradas técnicas, indicó Noticias Argentinas.

Obras en el aeropuerto de Ezeiza: qué aerolíneas modificarán sus vuelos

La intervención técnica comprende un cierre parcial orientado a rehabilitar la pista secundaria y acondicionar su cruce con la principal. Como consecuencia de estas obras, el aeropuerto funcionará con una sola pista habilitada y verá recortada su extensión útil de 3.300 a 1.850 metros.

Las tareas forman parte de un plan de inversión de 110 millones de dólares. El proyecto contempla la modernización integral del sistema de balizamiento, la repavimentación del rodaje Alfa y la construcción de flamantes módulos para el servicio de rampa.

Ante la imposibilidad de operar sus flotas pesadas con el metraje disponible, 14 aerolíneas internacionales resolvieron pausar sus conexiones directas con Ezeiza durante el lapso de las obras: Aeroméxico, Air Canada, Air France, American Airlines, British Airways, China Eastern, Delta, Emirates, Ethiopian, KLM, Lufthansa, Swiss, United Airlines y Turkish Airlines.

Las compañías involucradas iniciaron meses atrás el contacto con los usuarios afectados para coordinar la devolución de pasajes, reprogramaciones en fechas posteriores o reubicaciones mediante otras escalas y terminales de la región.

Otras 16 aerolíneas mantendrán sus despegues y arribos en el país, aunque debieron implementar modificaciones operativas de diversa índole:

Aerolíneas Argentinas : sumará una escala técnica en Río de Janeiro para sus servicios hacia Madrid y Roma.

: sumará una escala técnica en Río de Janeiro para sus servicios hacia Madrid y Roma. Air Europa : añadirá una parada intermedia en Montevideo.

: añadirá una parada intermedia en Montevideo. Arajet : implementará escalas en Resistencia y Asunción para su ruta a República Dominicana.

: implementará escalas en Resistencia y Asunción para su ruta a República Dominicana. Copa Airlines : incorporará escalas en Rosario y Córdoba antes de continuar rumbo a Panamá.

: incorporará escalas en Rosario y Córdoba antes de continuar rumbo a Panamá. Iberia : bajará su oferta a dos frecuencias diarias a Madrid, con escala en Montevideo.

: bajará su oferta a dos frecuencias diarias a Madrid, con escala en Montevideo. LATAM : pausará transitoriamente el tramo directo entre Buenos Aires y Miami.

: pausará transitoriamente el tramo directo entre Buenos Aires y Miami. Level : brindará una sola frecuencia diaria a Barcelona, previa parada en Montevideo.

: brindará una sola frecuencia diaria a Barcelona, previa parada en Montevideo. Plus Ultra : recortará su cronograma a dos vuelos semanales con destino a Madrid.

: recortará su cronograma a dos vuelos semanales con destino a Madrid. ITA Airways: sostendrá su esquema con adaptaciones logísticas.

Por su parte, las firmas enfocadas en cabotaje y rutas regionales —como JetSMART, Andes, GOL, Sky Airline, Avianca y Boliviana de Aviación— conservarán sus itinerarios habituales sin alteraciones de consideración, beneficiadas por el uso de aeronaves medianas y pequeñas con capacidad para despegar y aterrizar sin inconvenientes sobre la pista reducida.