El relato de un argentino que quedó atrapado en un aeropuerto de Panamá en medio del terremoto: «Parecía que iba a colapsar todo”
Julio Hutka vivió el sismo de magnitud 7,6 que sacudió Panamá este viernes cuando se encontraba en el aeropuerto de Tocumen. Contó que las paredes de vidrio "flameaban como hojas".
El terremoto en Panamá sorprendió este viernes a un argentino llamado Julio Hutka en el aeropuerto internacional de Tocumen, donde esperaba tomar un vuelo de regreso a Buenos Aires. El argentino relató los momentos de tensión que vivió durante el sismo, que provocó la evacuación de la terminal y la suspensión temporal de las operaciones.
En diálogo con TN, Hutka contó que el movimiento fue tan intenso que las paredes de vidrio parecían que «flameaban como hojas».
El terremoto en Panamá sorprendió a un argentino en plena conexión aérea
Hutka se encontraba en Panamá de manera circunstancial: viajaba desde San Francisco y debía hacer una conexión antes de continuar su recorrido. El sismo lo sorprendió durante la escala.
El argentino explicó que el movimiento duró menos de un minuto, pero que la intensidad le hizo temer que la estructura del aeropuerto pudiera ceder. «Parecía que iba a colapsar todo», aseguró. Por eso, indicó que los pasajeros permanecieron en la pista, donde se sentían más seguros que dentro del edificio.
Según relató, cada vez que intentaban ingresar a la terminal volvían a sentir temblores. “Sorprendió a todos la intensidad. Los más entrenados se abrazaron a las columnas y el resto corría por el aeropuerto”, describió.
Qué pasó en el aeropuerto de Tocumen tras el fuerte sismo en Panamá
El Aeropuerto Internacional de Tocumen suspendió temporalmente sus operaciones tras el terremoto y evacuó las instalaciones. La medida buscó permitir la evaluación de las condiciones de seguridad antes de autorizar nuevamente el ingreso de pasajeros y trabajadores.
Luego de una minuciosa inspección la terminal informó que no había detectado daños que impidieran reanudar la actividad. Así, los vuelos pudieron retomarse después de las revisiones.
El sismo tuvo una magnitud de 7,6, según la cifra revisada por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). El organismo había informado inicialmente una magnitud de 8,0 y luego actualizó el dato.
El epicentro fue ubicado a unos 10 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, una localidad remota cercana al extremo sur de Panamá, a una profundidad de 10 kilómetros.
Comentarios