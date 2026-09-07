Equipaje de mano: los objetos que parecen un detalle pero pueden ser clave durante el viaje

Los objetos que parecen innecesarios pero pueden salvarte durante un vuelo largo. Foto ilustrativa.

Preparar el equipaje de mano suele reducirse a guardar el pasaporte, el celular, la billetera y algunos documentos importantes. Sin embargo, hay pequeños objetos que muchas veces quedan fuera de la lista porque parecen innecesarios y que pueden hacer una gran diferencia durante un vuelo.

No se trata de llevar una valija dentro de otra, sino de elegir algunos elementos livianos que puedan resolver situaciones bastante comunes, desde pasar varias horas en un aeropuerto hasta afrontar un cambio de temperatura.

Una botella reutilizable

Una botella vacía puede ocupar poco espacio y permite llevar agua una vez que se haya pasado el control de seguridad, de acuerdo con las reglas del aeropuerto.

Además, evita depender exclusivamente de las bebidas que se venden durante el viaje.

Un cargador portátil

El celular se convirtió en una herramienta fundamental durante cualquier viaje: sirve para mostrar reservas, consultar información, comunicarse y utilizar mapas.

Por eso, una batería externa puede ser especialmente útil cuando el vuelo se retrasa o cuando hay que pasar varias horas en una terminal.

Siempre hay que verificar las restricciones de la aerolínea y del aeropuerto respecto de las baterías de litio y transportarlas según las indicaciones correspondientes.

Una muda de ropa

Puede parecer exagerado, especialmente para un vuelo corto, pero llevar una muda básica en el equipaje de mano puede ser muy útil si se demora el equipaje despachado o ocurre algún imprevisto.

No hace falta llevar un conjunto completo: una remera, ropa interior y medias pueden ocupar muy poco espacio.

Medias cómodas

Durante los vuelos largos, pasar muchas horas sentado puede resultar incómodo. Un par de medias limpias y cómodas puede ser un pequeño detalle que haga más llevadero el viaje.

También pueden resultar útiles si la cabina está fría.

Una bolsa reutilizable

Una bolsa plegable prácticamente no ocupa espacio y puede servir para separar ropa, guardar objetos durante una escala o transportar compras que se hagan durante el viaje.

Es uno de esos elementos simples que suelen terminar teniendo más usos de los previstos.

Auriculares

Aunque parezcan un accesorio más, los auriculares pueden convertirse en un aliado durante las horas de vuelo.

Permiten escuchar música, podcasts o películas y también ayudan a aislarse parcialmente del ruido del avión. Si son inalámbricos, conviene recordar cargarlos antes de salir.

Un pequeño neceser

Un neceser compacto permite tener a mano elementos básicos de higiene personal, como cepillo de dientes, pasta dental, pañuelos y otros productos permitidos.

En el caso de los líquidos y geles, es importante respetar las normas de seguridad del aeropuerto y las cantidades permitidas.

Un bolígrafo

Es probablemente uno de los objetos más olvidados. Sin embargo, un simple bolígrafo puede ser útil para completar formularios, tomar anotaciones o resolver algún trámite durante el viaje.

Pesa prácticamente nada y puede evitar tener que buscar uno prestado.

Un abrigo liviano o pañuelo

La temperatura dentro de un avión puede sentirse muy diferente a la del lugar desde donde se parte. Llevar una prenda liviana a mano permite adaptarse sin tener que abrir el equipaje.

Un pañuelo grande, por ejemplo, puede utilizarse como abrigo, almohada improvisada o manta ligera.

La clave es preparar un equipaje de mano práctico

La idea no es llenar el bolso de objetos «por las dudas», sino elegir aquellos que puedan cumplir varias funciones y que realmente puedan ser útiles durante el trayecto.

Documentación, medicamentos de uso habitual, objetos de valor y elementos esenciales siempre deberían permanecer en el equipaje de mano, mientras que el resto puede adaptarse a la duración y características de cada viaje.