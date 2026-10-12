Feriado con tormentas intensas y baja temperatura en Neuquén y Río Negro: a qué hora llega la lluvia este lunes 12
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia un cierre de fin de semana largo ideal para quedarse en casa. Repasamos el cronograma exacto para saber en qué momento del día vas a necesitar el paraguas, zona por zona.
El sol decidió tomarse el feriado libre. Este 12 de octubre nos invita a cambiar los planes al aire libre por planes puertas adentro, con el mate listo y la energía puesta en descansar para el inicio de una semana corta.
Según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un frente de humedad avanza sobre la región, dejando lluvias y actividad eléctrica en varias zonas de Neuquén y Río Negro. La cordillera y la estepa incluso mantienen una alerta amarilla por la intensidad de las tormentas.
Para que organices tu descanso sin mojarte, te detallamos a qué hora llega el agua a tu localidad.
¿A qué hora llueve en el Alto Valle?: el detalle del SMN para este lunes 12 de octubre
En Neuquén, General Roca y el corredor valletano, la mañana nos dará algo de margen, pero luego habrá que resguardarse.
- Mañana: comenzamos con un clima fresco (12°C) y cielo encapotado. Hay apenas una chance muy bajita de alguna llovizna suave (10 a 40%).
- Tarde y noche (Horario clave): a partir del mediodía el clima cambia. Llegaremos a los 17°C de máxima, pero se esperan los chaparrones más intensos y posibles tormentas eléctricas, que nos acompañarán hasta la noche.
Lloviznas constantes durante todo el día en Río Negro: qué dice el pronóstico para valle medio y la costa
En la zona de Choele Choel y sus alrededores, la lluvia será compañera desde temprano, aunque de forma más moderada.
- Mañana y tarde (Horario clave): las lloviznas dirán presente a lo largo de toda la jornada diurna, con una temperatura muy agradable que llegará a los 17°C.
- Noche: el agua finalmente da un respiro. Deja de llover y el cielo quedará simplemente nublado para cerrar el feriado.
En la zona de la Línea Sur el tiempo se mostrará bastante más ruidoso desde que arranque el día. Las lluvias y tormentas eléctricas serán una constante a lo largo de toda la mañana y la tarde. Es un día para sumar una capa extra de abrigo, porque la máxima no pasará de los 14°C.
Viedma y la costa atlántica son las zonas con más suerte para disfrutar de una caminata en este feriado.
- Mañana (Horario clave): solo lloverá de forma suave y aislada durante las primeras horas del lunes.
- Tarde y noche: a partir del mediodía, el clima mejora drásticamente. Las lluvias se despiden, quedan algunas nubes y la temperatura sube hasta los 17°C.
¿Qué pasa con la cordillera? El pronóstico para este lunes 12 de octubre en Neuquén y Río Negro
La montaña, bajo alerta amarilla del SMN, nos regala un lunes bien de invierno.
- Mañana: en Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, el día arranca con lluvias normales y mucho frío (entre 6°C y 8°C de mínima).
- Tarde y noche (Horario clave): Pasado el mediodía, las lluvias sumarán actividad eléctrica intensa. Las máximas apenas rondarán los 14°C a 16°C, y el agua seguirá cayendo con fuerza hasta la madrugada.
Comentarios