Feriado con tormentas intensas y baja temperatura en Neuquén y Río Negro: a qué hora llega la lluvia este lunes 12

El sol decidió tomarse el feriado libre. Este 12 de octubre nos invita a cambiar los planes al aire libre por planes puertas adentro, con el mate listo y la energía puesta en descansar para el inicio de una semana corta.

Según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un frente de humedad avanza sobre la región, dejando lluvias y actividad eléctrica en varias zonas de Neuquén y Río Negro. La cordillera y la estepa incluso mantienen una alerta amarilla por la intensidad de las tormentas.

Para que organices tu descanso sin mojarte, te detallamos a qué hora llega el agua a tu localidad.

¿A qué hora llueve en el Alto Valle?: el detalle del SMN para este lunes 12 de octubre

En Neuquén, General Roca y el corredor valletano, la mañana nos dará algo de margen, pero luego habrá que resguardarse.

Mañana: comenzamos con un clima fresco ( 12°C ) y cielo encapotado. Hay apenas una chance muy bajita de alguna llovizna suave (10 a 40%).



comenzamos con un clima fresco ( ) y cielo encapotado. Hay apenas una chance muy bajita de alguna llovizna suave (10 a 40%). Tarde y noche (Horario clave): a partir del mediodía el clima cambia. Llegaremos a los 17°C de máxima, pero se esperan los chaparrones más intensos y posibles tormentas eléctricas, que nos acompañarán hasta la noche.

Lloviznas constantes durante todo el día en Río Negro: qué dice el pronóstico para valle medio y la costa

En la zona de Choele Choel y sus alrededores, la lluvia será compañera desde temprano, aunque de forma más moderada.

Mañana y tarde (Horario clave): las lloviznas dirán presente a lo largo de toda la jornada diurna, con una temperatura muy agradable que llegará a los 17°C .



las lloviznas dirán presente a lo largo de toda la jornada diurna, con una temperatura muy agradable que llegará a los . Noche: el agua finalmente da un respiro. Deja de llover y el cielo quedará simplemente nublado para cerrar el feriado.

En la zona de la Línea Sur el tiempo se mostrará bastante más ruidoso desde que arranque el día. Las lluvias y tormentas eléctricas serán una constante a lo largo de toda la mañana y la tarde. Es un día para sumar una capa extra de abrigo, porque la máxima no pasará de los 14°C.

Viedma y la costa atlántica son las zonas con más suerte para disfrutar de una caminata en este feriado.

Mañana (Horario clave): solo lloverá de forma suave y aislada durante las primeras horas del lunes.



solo lloverá de forma suave y aislada durante las primeras horas del lunes. Tarde y noche: a partir del mediodía, el clima mejora drásticamente. Las lluvias se despiden, quedan algunas nubes y la temperatura sube hasta los 17°C.

¿Qué pasa con la cordillera? El pronóstico para este lunes 12 de octubre en Neuquén y Río Negro

La montaña, bajo alerta amarilla del SMN, nos regala un lunes bien de invierno.