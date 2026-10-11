Pronóstico del tiempo en Neuquén y Río Negro: dónde y a qué hora lloverá este domingo 11 de octubre

La primavera se tomó una pausa en la región. Para el cierre del fin de semana largo de este domingo 11 de octubre, las condiciones meteorológicas invitan a organizar actividades bajo techo y tener a mano el paraguas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el ingreso de un pulso de humedad que avanza de oeste a este en el mapa, abarcando a casi todas las localidades con bajas temperaturas y precipitaciones.

¿A qué hora llueve en Neuquén Capital y el Alto Valle este domingo 11 de octubre?

En las ciudades del cordón valletano, la humedad será la protagonista exclusiva de la jornada. El SMN anticipa precipitaciones débiles y lloviznas durante la mañana y la tarde, con una probabilidad que oscila entre el 10% y el 40%.

Las condiciones del tiempo recién comenzarán a mejorar paulatinamente hacia la noche.

Será un domingo fresco y de marcado tono otoñal. La temperatura mínima arrancó en los 9°C y se espera que el termómetro alcance un tope de 18°C. Acompañarán brisas moderadas del sector sur, con velocidades sostenidas de hasta 31 km/h, pero sin la presencia de ráfagas severas que dificulten la tarde.

¿Cómo estará el tiempo en la cordillera de Neuquén y Río Negro este domingo?

Los principales destinos turísticos andinos concentran la mayor inestabilidad meteorológica del domingo. En Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, las precipitaciones se sentirán con fuerza durante gran parte del día, manteniendo una probabilidad alta que ronda el 70%.

Las marcas térmicas se ubicarán en niveles netamente invernales. Las mínimas rozaron los 4°C, mientras que las temperaturas máximas estarán muy acotadas y no lograrán superar los 13°C. El viento registrará una circulación regular de 31 km/h, sin alertas vigentes por ráfagas intensas, lo que facilita el tránsito vehicular de regreso.

¿Qué pronóstico se espera para el Valle Medio y la Costa de Río Negro?

La zona de Choele Choel y sus alrededores experimentará un respiro durante el día con el cielo mayormente nublado. Sin embargo, hacia la noche ingresarán los nubarrones cargados de humedad que dejarán chaparrones aislados para cerrar el fin de semana. La temperatura en el Valle Medio se moverá entre los 8°C y los 18°C.

En el otro extremo de la provincia, la costa rionegrina es la única región que no registrará caída de agua. En Viedma y el balneario El Cóndor existe un 0% de probabilidad de lluvia, aunque el firmamento se mantendrá totalmente encapotado de principio a fin. El domingo exigirá abrigo, con marcas que irán desde los 8°C hasta los 16°C y vientos regulares constantes.