Cómo funcionarán colectivos, estacionamientos y recolección de residuos este feriado del 12 de octubre en Neuquén y Río Negro

Este lunes 12 de octubre se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, un feriado nacional inamovible que modifica de manera directa la rutina operativa en las provincias de Neuquén y Río Negro. La jornada festiva implica la suspensión de la atención presencial en dependencias públicas y entidades bancarias, mientras que las distintas prestaciones urbanas se ajustan a esquemas de guardia o frecuencias dominicales.

Tanto para residentes como para turistas que circulen por el Alto Valle y hacia los destinos cordilleranos, las municipalidades de Neuquén Capital y General Roca, junto a las empresas de transporte interurbano y los organismos de control fronterizo, oficializaron las pautas de funcionamiento para garantizar la movilidad y las atenciones esenciales.

El esquema de servicios municipales en Neuquén Capital este lunes 12

En la ciudad de Neuquén, la Municipalidad estableció una diagramación especial para la jornada del lunes. El servicio de recolección domiciliaria de residuos funcionará con total normalidad durante todo el día. No obstante, los Centros de Transferencia permanecerán cerrados al público, por lo que no recibirán escombros ni voluminosos hasta la reapertura del martes.

En materia de transporte urbano de pasajeros, las unidades de colectivos circularán con los horarios y frecuencias habituales de los días domingos y feriados. Por su parte, el Sistema de Estacionamiento Medido (SAEM) no estará operativo, por lo que aparcar en la zona céntrica será libre y gratuito. En los cementerios municipales (Central, en Córdoba 635, y El Progreso, en Dr. David Abraham 2201), las visitas se recibirán de 9:00 a 19:00 horas.

Respecto a la atención telefónica ciudadana, la Línea 147 recibirá consultas de 8:00 a 15:00 horas, mientras que la Línea 103 de Protección Civil mantendrá su guardia de emergencias activa durante las 24 horas.

El área de Turismo ofrecerá recorridos guiados y mantendrá abiertas sus Oficinas de Información Turística en el Centro, el acceso a la ciudad y la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON) de 8:00 a 20:00 horas, y la del río (Balneario Gustavo Fahler) de 8:30 a 20:00 horas.

Transporte interurbano, comercios y colectivos en el Alto Valle y Roca

La movilidad interurbana en el trayecto que une Villa Regina con la capital neuquina por parte de la empresa KOKO operará de manera exclusiva bajo el esquema «Común», cubriendo todas las localidades del corredor con frecuencias de entre 45 y 60 minutos, sin disponibilidad de servicios directos.

En General Roca, el servicio de colectivos urbanos prestado por la Cooperativa 1° de Septiembre funcionará con la modalidad de domingos y feriados. Asimismo, el estacionamiento medido en el área céntrica roquense se mantendrá liberado y sin costo.

En relación con el comercio en Roca, la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (CAIC) recordó que al tratarse de un feriado nacional rigen las normas de descanso dominical, por lo que la actividad comercial se concentrará principalmente hasta el mediodía. Aquellos empleados que presten tareas durante la jornada deberán percibir la remuneración doble correspondiente.

Bancos cerrados y atención exclusiva por canales digitales

Durante el lunes 12 de octubre, las sucursales bancarias de Neuquén y Río Negro permanecerán cerradas para la atención presencial al público en ventanillas. Las operaciones comerciales directas se reanudarán el martes 13 de octubre en los horarios habituales.

Durante todo el fin de semana largo, los usuarios podrán operar mediante home banking, aplicaciones móviles, cajeros automáticos y billeteras virtuales, plataformas que mantendrán su operatividad continua.

Horarios y recomendaciones en los pasos fronterizos hacia Chile

Debido al incremento del flujo vehicular hacia el país vecino, las autoridades fronterizas recordaron los horarios de apertura y cierre de los cruces internacionales ubicados en territorio neuquino. Tras el cambio de hora dispuesto en Chile para el esquema de verano, ambos países comparten actualmente el mismo huso horario.

Paso Cardenal Samoré: Atención de 09:00 a 19:00 horas. Se aconseja prever el cierre temprano de barreras en función de la congestión de cargas y vehículos livianos.

Atención de 09:00 a 19:00 horas. Se aconseja prever el cierre temprano de barreras en función de la congestión de cargas y vehículos livianos. Paso Pino Hachado: Atención de 09:00 a 18:00 horas. Principal vía para transporte pesado y particulares hacia La Araucanía. Se recomienda chequear el parte matutino de Vialidad por vientos en alta montaña.

Atención de 09:00 a 18:00 horas. Principal vía para transporte pesado y particulares hacia La Araucanía. Se recomienda chequear el parte matutino de Vialidad por vientos en alta montaña. Paso Mamuil Malal: Habilitado de 08:00 a 19:00 horas tanto para egreso como para ingreso al país.

Habilitado de 08:00 a 19:00 horas tanto para egreso como para ingreso al país. Paso Hua Hum: Horario de atención continuo de 08:00 a 19:00 horas en ambos sentidos.

Horario de atención continuo de 08:00 a 19:00 horas en ambos sentidos. Paso Icalma: Atención habilitada entre las 09:00 y las 18:00 horas.

Desde Vialidad Nacional y los organismos provinciales remarcaron la importancia de verificar la vigencia de los documentos de identidad, contar con las autorizaciones correspondientes para menores de edad y consultar el estado de las rutas antes de emprender el viaje a la cordillera.