Alerta por lluvia, tormenta y posible granizo en Neuquén y Río Negro este lunes 12: cuáles son las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por lluvia y tormenta en Neuquén y Río Negro para este lunes 12 de octubre. En el parte marcan posible caída de granizo. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

La alerta por lluvia implica precipitaciones «persistentes de variada intensidad», con valores de acumulación estimados entre 10 y 20 milímetros. «En las zonas más elevadas no se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve», indicaron.

Por su parte, la alerta amarilla por tormentas significa que el fenómeno meteorológico se puede dar «localmente fuerte» en ciertos sectores y que el mismo podrá estar acompañado por «lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional granizo y ráfagas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm», aproximadamente.

Alerta por lluvia en Neuquén y Río Negro: las zonas afectadas

Del lado rionegrino, la alerta por lluvia sólo abarca la madrugada de este lunes 12 y las zonas afectadas son:

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

El Cuy.

25 de Mayo.

General Roca.



Por su parte, en Neuquén la alerta rige para la misma franja horaria en:

Confluencia .

. Este de Añelo.

Este de Pehuenches.

Picún Leufú.



Mapa de alerta por lluvia del SMN para este lunes 12 de octubre.

Alerta por tormenta y posible granizo en Neuquén y Río Negro

Mientras tanto, la alerta amarilla por tormentas del SMN en Río Negro rige solo durante el horario nocturno en:

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

Oeste de El Cuy.

25 de Mayo.



En Neuquén, la alerta abarca toda la franja horaria de la tarde en:

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Cordillera y Sur de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.

Confluencia.

Este de Añelo.

Este de Pehuenches.

Picún Leufú.





Por último, estarán bajo alerta desde la tarde hasta la noche inclusive en:

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.

