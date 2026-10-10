Tiempo inestable en Neuquén y Río Negro: máximas por debajo de los 15°C, probabilidad de lluvia y viento fresco

El tiempo se mantiene inestable en Neuquén y Río Negro. Después de varios días de lluvia y clima frío, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico del tiempo y adelantó cuáles serán las condiciones en regiones como el Alto Valle, la Cordillera y la costa rionegrina.

En líneas generales, se prevé temperaturas por debajo de los 15°C, probabilidad de nuevas precipitaciones y viento leve, pero fresco.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Durante la jornada, el Alto Valle registrará una temperatura máxima de 14°C y una mínima de 8°C. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%, valores inferiores a los del día anterior, por lo que podrían registrarse algunos chaparrones aislados.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

Neuquén: Mínima de 8 °C y máxima de 14 °C. Lluvias aisladas por la mañana (10 – 40% prob. de precipitación) y por la tarde (10 – 40% prob. de precipitación), despejándose hacia la noche a mayormente/parcialmente nublado (0 – 10% prob. de precipitación). Vientos del sudoeste de 7 a 12 km/h por la mañana, y de 23 a 31 km/h durante la tarde y la noche, sin presencia de ráfagas.

Mínima de 8 °C y máxima de 14 °C. Lluvias aisladas por la mañana (10 – 40% prob. de precipitación) y por la tarde (10 – 40% prob. de precipitación), despejándose hacia la noche a mayormente/parcialmente nublado (0 – 10% prob. de precipitación). Vientos del sudoeste de 7 a 12 km/h por la mañana, y de 23 a 31 km/h durante la tarde y la noche, sin presencia de ráfagas. General Roca: Mínima de 8 °C y máxima de 15 °C. Lluvias aisladas durante la mañana (10 – 40% prob. de precipitación) y la tarde (10 – 40% prob. de precipitación), pasando a parcialmente/mayormente nublado hacia la noche (0 – 10% prob. de precipitación). Vientos del sudoeste de 7 a 12 km/h en la mañana y de 13 a 22 km/h por la tarde, rotando al sur de 13 a 22 km/h por la noche, sin ráfagas registradas.

El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera se pronostican lluvias aisladas durante este sábado, acompañadas por viento con velocidades de hasta de hasta 22 km/h. Se espera una temperatura entre los 3°C y los 11°C

Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura:

Villa La Angostura: Mínima de 3 °C y máxima de 11 °C. Cielo parcialmente nublado en la mañana (0 – 10% prob. de precipitación), lluvias aisladas durante la tarde (10 – 40% prob. de precipitación) y parcialmente nublado hacia la noche (0 – 10% prob. de precipitación). Vientos del sudoeste de 7 a 12 km/h en la mañana y de 13 a 22 km/h por la tarde y noche, sin ráfagas.

Mínima de 3 °C y máxima de 11 °C. Cielo parcialmente nublado en la mañana (0 – 10% prob. de precipitación), lluvias aisladas durante la tarde (10 – 40% prob. de precipitación) y parcialmente nublado hacia la noche (0 – 10% prob. de precipitación). Vientos del sudoeste de 7 a 12 km/h en la mañana y de 13 a 22 km/h por la tarde y noche, sin ráfagas. San Carlos de Bariloche: Mínima de 4 °C y máxima de 12 °C. Cielo mayormente/parcialmente nublado durante todo el día (0 – 10% prob. de precipitación en mañana, tarde y noche). Vientos del sur sostenidos de 7 a 12 km/h a lo largo de toda la jornada, sin presencia de ráfagas.

El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina también registrará tiempo inestable, aunque con vientos más intensos. Se prevé una temperatura máxima de 14 °C, ráfagas de hasta 50 km/h durante la noche u un cielo parcialmente nublado. En la franja horaria de la mañana y la tarde podrían aparecer algunas lluvias aisladas.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste: