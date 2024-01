Monotributo de AFIP: cuándo y cómo me recategorizo

La recategorización la deben realizar los monotributistas para saber si se encuadran en la misma categoría en la que están o deben modificarla. «Si los parámetros superan o son inferiores a los de la categoría vigente, corresponde realizar la recategorización», informó la AFIP en su sitio web.

El organismo detalló que no deben efectuar ninguna acción quienes mantengan la misma categoría o quienes tengan menos de 6 meses de actividad.

«Los períodos de recategorización son cada 6 meses, en enero y julio, y cuando llegan se debe evaluar la actividad de los últimos 12 meses. Si hubo cambios en los ingresos, alquileres, superficie del local o energía consumida, hay que ingresar con clave fiscal para recategorizarse; si no se hace, se entiende que no hubo cambios y se permanece en la misma categoría», amplió el organismo en su página web.

El monotributo es un régimen para pequeños contribuyentes, que unifica el pago de IVA y Ganancias con los aportes jubilatorios y la obra social. De esta manera, se paga solamente una cuota mensual y agiliza el cumplimiento de las obligaciones tributarias. El monto a abonar todos los meses dependerá de la categoría.

AFIP: los 6 pasos para recategorizarse en el monotributo

Para ello de debe:

1. Acceder al Portal Monotributo y presionar el botón «Ingresar al portal con clave fiscal». Se debe ingresar con tu CUIT y la clave fiscal.

2. Una vez dentro del Portal de Monotributo, ingresar a la opción «Recategorización» presionando sobre el botón «Recategorizarme». Esta opción se habilita durante los meses de enero y julio, siendo los únicos dos períodos en los que los monotributistas pueden recategorizarse.

3. El sistema te va a mostrar tu categoría actual y los topes. El organismo sugiere revisar las categorías vigentes antes de seguir con el trámite, para que estés seguro de cuál es la categoría que te corresponde. Para recategorizarte presioná el botón «Continuar recategorización».

4. Deberás informar el monto facturado en los últimos 12 meses. El sistema te preguntará si tenés o usás un local para el desarrollo de tu actividad, seleccioná la opción que corresponda. De ser «No», clickeá en «Continuar».

5. La pantalla visualizará un contribuyente que desarrolla su actividad en una provincia adherida al Monotributo Unificado. Si no es tu caso, no te va a informar sobre el componente integrado correspondiente a ingresos brutos o contribuciones municipales.Si no realizás actividades en otra provincia, seleccioná «No» y luego, «Siguiente».

6. En el último paso el sistema te mostrará la categoría que te corresponde de acuerdo a los datos que aportaste. La AFIP sugiere verificar la información antes de aceptar la transacción. Si los datos no son correctos, presioná en el botón «Volver» para corregir los errores; si los datos están bien, clickeá en «Confirmar categoría».

Más información en: afip.gob.ar/monotributo/ayuda/recategorizacion.asp