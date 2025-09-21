Necrológicas de hoy, domingo 21 de septiembre de 2025

Fernando Alvarez

Este 20 de Septiembre despedimos con profundo dolor a un gran amigo, un gran luchador, lleno de nobleza y espíritu, quien fue parte esencial de OPS SRL. Su carácter y su manera única de ser dejaron huellasque permanecerán para siempre entre nosotros y en la historia de la empresa. Acompañamos con afecto y respeto a su familia en este difícil momento. Te vamos a extrañar.