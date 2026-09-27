Necrológicas de hoy, domingo 27 de septiembre de 2026

Mirtha C de Garrido y Cristina del C de Barresi despiden a su querida amiga Gloria con mucha tristeza. Acompañan a su familia en este triste momento.

Ayestaran, Victor Hugo

Falleció en Viedma el 24 de septiembre de 2026 a los 85 años de edad. Diana, Jorge y Adriana y familias lamentan con profundo dolor la pérdida de su querido primo Chiche, acompañan a Silvia, Luis, Mariano y nietos en estos tristes momentos y comunican que sus restos fueron velados ayer de 14 a 20 horas en la Sala C de la Funeraria Casella (Mitre 662), serán trasladados hoy a las 9hs al Parque de Paz de la ciudad de Viedma.