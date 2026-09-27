ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Servicios

Necrológicas de hoy, domingo 27 de septiembre de 2026

Las necrológicas del día de hoy, domingo 27 de septiembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

C de Labat, Gloria

Mirtha C de Garrido y Cristina del C de Barresi despiden a su querida amiga Gloria con mucha tristeza. Acompañan a su familia en este triste momento.

Ayestaran, Victor Hugo

Falleció en Viedma el 24 de septiembre de 2026 a los 85 años de edad. Diana, Jorge y Adriana y familias lamentan con profundo dolor la pérdida de su querido primo Chiche, acompañan a Silvia, Luis, Mariano y nietos en estos tristes momentos y comunican que sus restos fueron velados ayer de 14 a 20 horas en la Sala C de la Funeraria Casella (Mitre 662), serán trasladados hoy a las 9hs al Parque de Paz de la ciudad de Viedma.

Capobianco de Labat, Gloria

Miguel e Isabel Roman participa su fallecimiento ocurrido el 22/09 y acompañan a Eduardo, Gabriela, Sergio y a toda la familia en este tan triste y doloroso momento. Descansa en paz querida Gloria .

Ver obituarios de hoy o días anteriores

Temas

Necrológicas

Neuquén

Río Negro

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén