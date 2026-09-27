Ensayo y fin de la discusión

La coparticipación provincial sigue igual. No hubo debate de fondo del esquema de reparto y esta semana solo se saldó una compensación provisoria -para calmar malestares razonables- a los municipios que ganaron población en la última década.

Pero esta compensación dio lugar a discursos enfáticos y posicionamientos políticos, más allá de lo que se puso en discusión, con el horizonte del 2027 cada vez más cerca, donde hasta una ya lanzada candidata como María Emilia Soria (PJ) arriesgó la promesa de abrir la discusión del esquema de distribución si gana el próximo año.

Para el oficialismo el asunto fue un dolor de cabeza. El gobernador Weretilneck abrió la discusión en marzo cuando dio su discurso de apertura de sesiones; intentó encauzarla durante dos meses, sin lograr consensos; y la cerró drásticamente seis meses después con una compensación parcial y provisoria. No es conveniente para el Gobierno que se prolongue la indefinición. Hay que pasar página porque arranca la campaña.

Por eso, todo el arco oficialista se tuvo que esforzar en los últimos días para mostrar que no había vencedores, ni vencidos; que no había discusión real de la coparticipación; y que solo se trató de compensar de algún modo a los 14 municipios a los que el Censo 2022 le dio un saldo favorable de población -más allá de que ninguno lo crea certero ni un dato riguroso-.

En el ambiente quedó sobrevolando la idea de que se castigaba a algunos, como Roca o Bariloche, que son los dos municipios más habitados; y premiaba a los más cercanos como Cipolletti, gobernada por el oficialista Rodrigo Buteler.

En números concretos, el Gobierno exhibe que a pesar de que la compensación fue mayor para Cipolletti por su crecimiento poblacional, entre los censos 2010 y 2022, sigue por debajo de Bariloche en la ecuación final. Cipolletti tiene ahora una proyección anual de obtener 37.814 millones de pesos. La ciudad andina, ascendería a 50.515 millones de pesos.

Por índice poblacional, que significa el 40% de la compensación, el esquema sigue con el tridente Bariloche, Roca y Cipolletti.

Tal vez el verdadero dilema no está en los habitantes porque lo que puede engrosar los ingresos de coparticipación de un municipio es el nivel de recaudación de los impuestos coparticipables (Ingresos Brutos, Inmobiliario y Patente) que aporta cada ciudad y que significa otro 40% en la ponderación del cálculo de la coparticipación.

En ese aspecto Cipolletti gana y es por eso por lo que, en nivel de ingresos por coparticipación, pasa del puesto 7 al segundo lugar, desplazando a Roca en el orden de aportantes. Se atribuye al impacto de Vaca Muerta en la ciudad vecina de Neuquén.

El nivel de recaudación de los impuestos coparticipables de Roca es más bajo y un factor de incidencia puede ser que la ciudad tiene una economía fuertemente ligada a actividades que tienen exenciones impositivas, como la fruticultura. Por eso Soria propuso cambiar el porcentaje de ponderación y que tenga más peso el poblacional, con un 60%, reduciendo la recaudación a un 20%.

El Gobierno centró sus ensayos en ver cómo distribuir lo mismo actualizando el crecimiento poblacional de las ciudades, ya sea medido con el Indec, el padrón electoral o los medidores de luz. No abrió el juego a otro análisis porque es mucho más complejo que los 39 municipios se pongan de acuerdo y en la mayoría el nivel de dependencia de la masa coparticipable es muy alta.

Los ensayos concluyeron en un plazo de seis meses y la discusión de fondo del reparto de los recursos y si cambia el esquema, no se dio ni parece que se fuera a dar en corto plazo porque en seis o siete meses habrá elecciones y los dirigentes no tienen otro objetivo en mente que esa fecha.