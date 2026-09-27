Festejaron un nuevo cumpleaños con un avance en el terreno propio: la asociación que busca integrar

Una historia de compromiso e inclusión es la que logró consolidar a lo largo de catorce años la entidad Alborada: Una Nueva Mirada, que nuclea a personas con discapacidad de Cutral Co y Plaza Huincul. La propuesta de brindar un momento de encuentro, de realizar actividades y de sumar herramientas para la vida cotidiana. En todos los casos, sus integrantes son adultos que pasaron por otras instituciones.

Este nuevo aniversario los encontró con la novedad de haber cerrado el frente del terreno que les asignaron en el barrio Pueblo Nuevo y que, ahora, los desafía a la construcción del edificio propio. La obra se hizo con donaciones del Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén, IJAN, y de aportes de particulares.

Corina Iribarren, María Soledad Dediego, Yoana Cabrera y Carolina Sosa, son las encargadas de motorizar esta agrupación. La mayoría de ellas está desde su creación, en septiembre de 2012 cuando se presentaron ante la comunidad.

El objetivo de crear esta asociación civil fue ofrecer un espacio más para las personas con discapacidad que ya no estaban integradas a las distintas instituciones como la escuela N° 2 Mi Mañana, la Laboral para jóvenes o el taller Esperanza.

«En la comisión somos cinco integrantes las que estamos trabajando activamente. Después hay muchas familias que nos acompañan a diario», explicó Corina. En la actualidad son 25 asistentes que concurren entre jóvenes y adultos para realizar las actividades.

«Algo que queríamos destacar en estos 14 años es que empezamos con mucha emoción, con mucha esperanza. Y esa pasión, esa motivación, esas ganas, las tenemos hasta el día de hoy», apuntó Yoana. En este sentido describió que siempre mantienen proyectos para realizar y ahora más que nunca están con el anhelo de tener el espacio propio.

Las integrantes de la asociación civil Alborada una Nueva Mirada festejaron en Cutral Co (Foto: Andrea Vazquez)

El terreno que les otorgó el municipio, sobre la calle Eguinoa al 2.293 con 50 metros de fondo, les permitirá ampliar las actividades que hoy se encuentran acotadas por la falta de un lugar que les pertenezca.

«El edificio propio será no solo para brindar talleres, sino para generar todo lo que tiene que ver con la vida autónoma de las personas con discapacidad, que es algo que tenemos que trabajar. La inclusión verdadera, real, que cuesta muchísimo, sobre todo en el contexto en el que estamos hoy como país», reflexionó Yoana.

A lo largo de todo este tiempo, los mantiene unidos, a pesar de las vicisitudes que se presentan en los diferentes momentos económicos del país, mantienen la alegría de «no bajar los brazos».

Las y los integrantes que se suman a la asociación participan de talleres de deporte adaptado los martes y los jueves se dedican a danzaterapia. Mientras tanto, los encuentros se realizan en la sede del centro de Empleados de Comercio, en Cutral Co.

Los miércoles empezaron un espacio radial, en el programa Otra Tarde que conducen Amadeo Carrizo y Patricia Briceño, por FM Fuego. «La idea es que esté la voz de ellos, que podamos hablar de diferentes temas de actualidad, de deportes. Estamos ahí organizando, hacer bloques con diferentes temas. Nos abrieron las puertas para esa posibilidad. Nos vamos alternando con los chicos», agregó Soledad.

La necesidad de integración

«Surgimos porque la última institución estatal que los cobija es la escuela Integral, pero a los 21 años ya no ya no pueden asistir más. Y entonces, ¿a dónde a dónde van?. Eso es lo que nos impulsó», graficó Corina.

En la mayoría de los casos, cuando los jóvenes culminan su tránsito por la escuela laboral se les sugiere y orienta que concurran a Alborada para que puedan hacer alguna de las actividades. A partir de ahí es que el número de asistentes ha ido en crecimiento a lo largo de los años.

La tarea que la asociación inició de manera tímida, pero con la convicción de mantenerse, hizo que en la década casi y media que tiene de vida, sea un referente en la comarca petrolera.

Hacen visible su tarea en fechas relacionadas a la discapacidad en sus deferentes expresiones. Pero también en la vida comunitaria por lo que participan año a año en los desfiles aniversarios de las dos ciudades. Por eso es que desean tener cuando antes el edificio que les facilite la concurrencia diaria a sus integrantes.

En tanto, las familias se muestran más que agradecidas por la tarea. «Acá logramos la socialización que es lo que le falta a mi familiar. Es el primer año que estamos aquí, felices», dijo la hermana de una concurrente.

Una de las talleristas destacó la importancia de las actividades. Si bien dos veces a la semana no es suficiente porque necesitan más interacción y confía que con el edificio propio se podrá lograr. El deseo conjunto es que para festejar los 15 años puedan hacerlo en su casa propia.

Los aportes que ayudan

El dinero para el funcionamiento siempre se debe conseguir y apelar a diferentes recursos. Una parte de los ingresos proviene del Ente Autárquico Intermunicipal El Mangrullo, ENIM. Luego, el chofer está asignado con un asistente por el municipio.

A través de un proyecto presentado en el último año del impuesto a la Ley del cheque, se logró la compra de un transporte. Aunque desde el presupuesto inicial hasta la adquisición efectiva, hubo modificaciones en el monto y esa diferencia la aportó el municipio cutralquense. Lo mismo hacen otros organismos como el Concejo Deliberante de Cutral Co, a través de su presidente, Jesús San Martín y el municipio huinculense.

En el terreno, el frente se logró levantar mediante la donación de los bloques que se elaboran en la bloquera municipal huinculense. Mientras que un herrero particular se encargó de ejecutar las rejas de manera gratuita. Si se debió conseguir el material.

Los años de vida que tiene la entidad hace que sean muchos las y los vecinos, comerciantes y empresarios que realizan aportes.



