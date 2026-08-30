Necrológicas de hoy, domingo 30 de agosto de 2026

GIOYA VDA. DE CARLINO, REINA DEL VALLE Falleció en General Roca a los 94 años. Sus hijos: Olga y Luis. Sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 recibieron sepultura ayer a las 12 en el Cementerio Parque Las Fuentes.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

GARRIDO, ROBERTO ISAAC (1945-2025) Ha pasado un año desde tu partida, aún sentimos profundamente tu ausencia. Te recordamos con mucho cariño, por tu amistad, tus berrinches y tantos momentos compartidos que guardaremos siempre en nuestros corazones. Tu recuerdo sigue presente cada día. Con todo nuestro amor. Tu familia invita a amigos a compartir una misa en su memoria el día 01 de septiembre de 2026 a las 19:00 horas en la Catedral de General Roca.

SACNE, EDUARDO La Asociación Italiana de SM y D Italia Unida, participa su fallecimiento, acompañando a Ana María y a toda su flia, en tan doloroso momento

SACNE, EDUARDO OMAR Falleció en Gral. Roca a los 75 años. Su esposa: Ana María Tarenzi. Sus hijos. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos fueron trasladados ayer al Cementerio Parque Las Fuentes para su inhumación, previo oficio religioso en la capilla del mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO