Necrológicas de hoy, domingo 30 de agosto de 2026
Las necrológicas del día de hoy, domingo 30 de agosto, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
GIOYA VDA. DE CARLINO, REINA DEL VALLE
Falleció en General Roca a los 94 años. Sus hijos: Olga y Luis. Sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 recibieron sepultura ayer a las 12 en el Cementerio Parque Las Fuentes.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
GARRIDO, ROBERTO ISAAC
(1945-2025) Ha pasado un año desde tu partida, aún sentimos profundamente tu ausencia. Te recordamos con mucho cariño, por tu amistad, tus berrinches y tantos momentos compartidos que guardaremos siempre en nuestros corazones. Tu recuerdo sigue presente cada día. Con todo nuestro amor. Tu familia invita a amigos a compartir una misa en su memoria el día 01 de septiembre de 2026 a las 19:00 horas en la Catedral de General Roca.
SACNE, EDUARDO
La Asociación Italiana de SM y D Italia Unida, participa su fallecimiento, acompañando a Ana María y a toda su flia, en tan doloroso momento
SACNE, EDUARDO OMAR
Falleció en Gral. Roca a los 75 años. Su esposa: Ana María Tarenzi. Sus hijos. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos fueron trasladados ayer al Cementerio Parque Las Fuentes para su inhumación, previo oficio religioso en la capilla del mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
GUTIERREZ, JUAN CARLOS
Falleció en Gral. Roca a los 55 años. Su esposa: María Teresa Gutiérrez. Sus hijos: Ezequiel, Franco, Thomas, Gael y Juanita. Su padre: Nicolás Gutiérrez. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados hoy hasta las 15 en Sala «D» de Villegas 1045, serán trasladados al Cementerio de Ingeniero Huergo para su InhumaciónSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
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