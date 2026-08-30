“Ahora depende de nosotros”: Weretilneck detalló el plan para las rutas 22 y 151

A días de la firma y presentación de los convenios de traspaso de las rutas 22 y 151 y del servicio del tren del Valle de Nación a la Provincia, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, detalló en exclusiva con Diario RÍO NEGRO los próximos pasos y los tiempos que demandará la puesta en marcha del nuevo esquema.

El mandatario planteó que habrá dos procesos en paralelo: una intervención inmediata para recuperar los sectores más deteriorados y, en paralelo, el diseño del sistema vial que definirá las grandes obras de los próximos años.

Ruta 22 y Ruta 151: 305 kilómetros de obras y un crédito de US$60 millones

La intervención inicial contempla trabajar sobre los 305 kilómetros de tramos liberados de las rutas 22 y 151, con bacheo, repavimentación y recuperación de los sectores más comprometidos. La Provincia espera financiar estos trabajos con el crédito de US$60 millones de Fonplata.

El directorio del organismo está convocado para la primera semana de octubre y, entre el 7 y el 10, habrá una misión técnica de Fonplata, la Provincia y Vialidad Nacional para recorrer las dos trazas y revisar el destino de los fondos.

“Hay una urgencia. La urgencia es salir del caos que tenemos hoy en la ruta. Puente 83, rotonda de Choele Choel, todo lo que es el tramo hacía Catriel, las deformaciones que tiene la ruta cerca de Chimpay. Lo urgente es por lo menos dejarla en condiciones de seguridad real y de operatividad”, señaló Weretilneck.

El gobernador estimó que, si el crédito es aprobado en octubre, las obras podrían estar operativas hacia fin de año. La ejecución, además, buscará dividirse en numerosos tramos para permitir que haya trabajos simultáneos y una mayor cantidad de empresas involucradas. “La idea que estamos manejando es fraccionar las distintas obras y los distintos tramos para poder estar simultáneamente en obra en todos lados. Y tratar de tener la mayor cantidad de empresas posibles y de tramos posibles”, explicó.

Weretilneck consideró que el traspaso implica además un cambio en la capacidad de decisión provincial. “Para mí lo más importante, lo trascendente es la autonomía que estamos ganando», afirmó y agregó: «Tener la posibilidad de que este tema lo vamos a resolver nosotros. Más rápido, un poquito más lento, pero no tenemos que estar atados si está en presupuesto nacional, si cambia el presidente de Vialidad, si hay prioridades o no hay prioridades para el interior, si el gobierno es de derecha o es de izquierda».

«Lo trascendente de esto es que, tanto en la vía como en las rutas, ahora depende de nosotros». Alberto Weretilneck, Gobernador de Río Negro.

Se evaluarán distintas alternativas para el nuevo sistema vial entre Río Negro y Neuquén

La segunda etapa tendrá un plazo mucho mayor. Una consultoría especializada internacional, con participación de organismos provinciales y financiamiento de entidades multilaterales, deberá estudiar los flujos de tránsito de la región antes de definir nuevas trazas, puentes y conexiones. “Hay que estudiar los distintos flujos de tránsito, qué tipo de tránsito es, a dónde van, origen, destino, todo esto, para después hacer una conclusión de qué es lo que estamos necesitando”, sostuvo el gobernador.

El análisis deberá contemplar desde los movimientos cotidianos entre las ciudades del Alto Valle de Neuquén y Río Negro hasta el transporte pesado asociado a Vaca Muerta. Se evaluarán alternativas como la conexión Catriel-Octavio Pico-Peña Blanca, la Ruta de las Arenas entre Roca y Añelo, los proyectos municipales de Cipolletti y Roca, entre otros.

“Yo prefiero ser cuestionado por una demora en un sistema vial y no andar apurándonos en ciertas obras que después nos vamos a dar cuenta que no cumplimos la tarea que nosotros tenemos que cumplir”, Alberto Weretilneck, Gobernador de Río Negro.

Weretilneck estimó que el diseño vial no estará definido antes de un año y medio y remarcó que ese estudio será la base para conseguir los recursos de las obras definitivas. “Ese estudio es el que va a dar origen al financiamiento para las obras”, afirmó. Además, explicó que “sería muy irresponsable de parte nuestra avanzar en una etapa de conseguir fondos para hacer un sistema vial nuevo o llamar a una concesión pública privada sin tener un proyecto estudiado”.

También anticipó que el Gobierno deberá definir mecanismos de control de cargas en distintos puntos del corredor. Estimó que podrían ser cuatro o cinco sistemas de pesaje, ubicados entre Chichinales y Regina, dentro del Valle y sobre la Ruta 151, especialmente desde Catriel hacia el sur y en los accesos de los camiones que ingresan desde el norte.

Puente 83 y el nuevo puente ferroviario sobre la Ruta 151

Uno de los puntos que deberá resolver el diseño integral es Puente 83, donde una futura configuración de dos carriles por sentido podría aumentar la velocidad de circulación y dificultar los cruces de vecinos, colectivos y estudiantes. “Si nosotros ahora ponemos las 2+2, yo le doy una velocidad tan grande a esto que esta gente se queda sin poder cruzar”, explicó.

Frente a ese panorama, planteó que una solución de fondo podría requerir un puente elevado, que permita separar el tránsito rápido de los movimientos locales. Según explicó, hoy algunos cruces obligarían a los habitantes de la zona a recorrer hasta seis kilómetros para encontrar un acceso habilitado, tanto en un sentido como en el otro, lo que generaría una complejidad adicional. “Creo que a la larga termina con un puente elevado”, señaló Weretilneck.

En paralelo, para el inicio de la Ruta 151 avanzarán con un nuevo puente ferroviario paralelo de aproximadamente un metro y medio más alto. La alternativa, según el Gobernador, permitiría mantener la vía ferroviaria y avanzar hacia una configuración de dos carriles por sentido en la ruta. La inversión estimada ronda los 4.500 a 5.000 millones de pesos.

Weretilneck explicó que la obra también está vinculada con la necesidad de mejorar la eficiencia del tren. “La clave del tren es la eficiencia que tú puedas llegar a tener. La eficiencia es buena frecuencia, buena cantidad de frecuencia y, por otro lado, cumplimiento”, sostuvo.