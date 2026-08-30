Neuquén, Chile y el rol de la confianza

El Gobierno provincial concretó esta semana una nueva gira por Chile. El objetivo fue reunir a las regiones transandinas que limitan con Neuquén para abordar las oportunidades de integración comercial y logística a ambos lados de la cordillera.

La visita no fue un hecho aislado, sino que se sumó a las gestiones realizadas estos dos últimos años para potenciar un vínculo que, teniendo en cuenta el desarrollo de Vaca Muerta, podría generar todavía más proyección.

La comitiva contó con la participación del gobernador Rolando Figueroa. En su discurso, el mandatario volvió a hacer foco en la confianza y en la necesidad de superar “las heridas” del pasado.

Este concepto, repetido en cada encuentro institucional vinculado a Chile, remite a la suspensión de los envíos de gas que dispuso Argentina a mediados de la década de 2000, cuando el paradigma energético era muy distinto y la producción de hidrocarburos parecía haber tocado su techo.

Hoy, impulsados por el no convencional, la provincia y el país han vuelto a posicionarse como proveedores energéticos de relevancia, no solo para el mercado chileno, sino también para los destinos accesibles desde los puertos del Pacífico.

El desafío pasa, en este sentido, por recuperar la credibilidad. Sin este elemento, no hay volumen de extracción ni volumen de inversión que valga. Y es allí donde se hace necesaria una labor articulada en todos los niveles del Estado, desde la Nación hasta las provincias y los municipios.

Es que, venga quien venga, también es importante que las reglas del juego, al menos en un nivel general, se conserven.

Al analizar las variables que entran en juego se destacan la llamada ventana de tiempo, el avance de la transición energética y el contexto político, que el próximo año entrará nuevamente en modo electoral, concentrando la agenda pública en la coyuntura.

Para generar confianza se requiere previsibilidad. No solo en el aspecto económico, donde puede discutirse el nivel de una regalía o alícuota determinada, sino fundamentalmente en la solidez institucional y en la garantía de que el sistema, aunque flexible, no es pendular.

Esta semana la Legislatura aprobó un proyecto para habilitar la reelección indefinida en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el máximo órgano judicial de la provincia.

A pesar de la relevancia del tema, su discusión apenas tuvo publicidad. Ni siquiera la oposición incorporó el análisis del tema a su agenda, en sintonía con lo veloz que fue el tratamiento que le dio la Cámara.

El texto fue aprobado sin contratiempos, aunque dejando dudas por las formas en las que se abordó una reforma tan significante como esta.

Así como la certidumbre exige años de construcción, puede resentirse con celeridad ante señales encontradas.

Un ejemplo de ello fue la discusión por un lugar en la comisión de Energía del Senado que tuvo como protagonistas a dos locales. Pablo Cervi, senador nacional de La Libertad Avanza, le ganó la pulseada a su par de La Neuquinidad, Julieta Corroza, y se quedó con la secretaría del cuerpo.

Se trata de un lugar estratégico, sobre todo si se considera que por allí pasan los proyectos que refieren a la cuestión hidrocarburífera, clave para el desempeño de la economía provincial.

La definición, postergada durante meses, llamó la atención por darse apenas unas semanas después del primer chispazo de relevancia entre el oficialismo nacional y el provincial: la discusión por la Ley de Tierras y el voto negativo al proyecto de Inviolabilidad a la Propiedad Privada.

El avance del segundo semestre legislativo, con discusiones de envergadura aún pendientes, dirá si este episodio fue un contrapunto puntual o el signo de una desconfianza en aumento.