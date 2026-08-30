Reconocimiento facial para trabajadores estatales: Río Negro amplía el sistema y la respuesta del Gobierno a la Legislatura

El control de asistencia en el Estado rionegrino mediante biometría facial se ampliará durante septiembre en Salud, mientras el Gobierno provincial respondió un pedido de informes de legisladores opositores sobre la contratación de la empresa Airata.

Las respuestas, remitidas por la sociedad estatal Altec y el Ministerio de Modernización, abundan en explicaciones sobre la seguridad y protección de los datos biométricos, pero no aportan precisiones sobre un dato central del requerimiento: cuánto se paga a la empresa privada subcontratada.

La expansión del control

Mientras tanto, el sistema continúa su expansión. Desde agosto funciona en el hospital de San Antonio, con 220 agentes; ya concluyó su instalación en el hospital de General Roca, con otros 730, y está prevista su puesta en marcha durante septiembre en la sede ministerial de Viedma, que reúne a unos 300 agentes. Los tres escenarios totalizan unos 1.250 estatales.

El despliegue comenzó a generar resistencia entre los trabajadores, que se traduce en presentaciones individuales de agentes que no prestan su consentimiento para el registro facial, mientras UPCN evalúa la formalización de un recurso de amparo, según anticipó su delegada sindical en el sector, Noemí Salazar.

El rechazo alcanza también a la participación de una empresa privada en el esquema y a las condiciones de su contratación. En junio, los cuestionamientos determinaron un pedido de informe legislativo para conocer los fundamentos de la selección de Airata, el costo del servicio y las tareas asignadas.

El ministerio de Salud se excusó de responder porque, según indicó, no intervino en la contratación. Las respuestas recayeron en Altec y Modernización, a partir de un cuestionario impulsado por los bloques peronistas PJ y Vamos con Todos, y los legisladores Marcela González Abdala, Daniel Sanguinetti, Patricia Mc Kidd, Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza y Claudio Doctorovich, enrolados en los libertarios y en el sector del diputado Aníbal Tortoriello.

Altec y su respuesta parcial

La sociedad estatal de tecnología, presidida por Luis Ayestarán, explicó que fue contratada por la Provincia para “implementar la solución de biometría facial” destinada al personal de Salud. A su vez, Altec contrató a Airata para aportar una parte de la plataforma tecnológica.

Sobre la selección de Airata, Altec explicó que se originó en “una solicitud”, bajo su “régimen interno de compras”, y que fue elegida luego de una “investigación de mercado sobre seis proveedores potenciales”. La firma seleccionada -agregó- presentó la “mejor combinación” de “madurez tecnológica”, “capacidad para desplegar el sistema en los plazos previstos”, “soporte permanente” y “mejores condiciones económicas”.

Desde Altec, alude a su condición de «sociedad anónima unipersonal», «cuyo capital pertenece a la Provincia», y su régimen «de derecho privado» para no informar del contrato con Airata. Foto: Marcelo Ochoa.

Altec señaló que la sociedad estatal está a cargo de la ejecución del proyecto, aunque subcontrató a Airata para un “componente acotado: la plataforma del motor de verificación biométrica». Para la sociedad estatal, «no resultaba ni razonable ni eficiente» ocuparse de esa tarea, se indica.

Sin embargo, Altec evitó informar cuánto cuesta esa contratación. Entendió que “el monto que corresponde informar es el de la contratación del Estado provincial”, en referencia al convenio entre el Gobierno y la firma estatal. Previamente, encuadró su condición de «sociedad anónima», con «capital íntegramente» de la Provincia, y un régimen de «derecho privado».

Ese contrato global asciende a 1.226 millones de pesos. El componente principal representa algo más de 953 millones de pesos, «por única vez», e incluye la provisión, desarrollo y puesta en marcha de las terminales de registro en 38 hospitales y 190 centros de Salud. El resto corresponde a unos 272 millones de pesos anuales por la licencia y utilización de la plataforma para aproximadamente 7.200 agentes de la cartera sanitaria.

La protección de los datos biométricos ocupa buena parte de la respuesta oficial. Altec sostiene que “la titularidad y el control de las bases de datos biométricos corresponden a la Provincia, a través de la Secretaría de la Función Pública”.

Modernización y el consentimiento

Airata, agrega, actúa como “encargada del tratamiento de datos para la prestación tecnológica” y no puede “usarlos para fines propios, explotarlos comercialmente” ni “conservarlos más allá de los períodos autorizados”. No brindó detalles técnicos del sistema, bajo el argumento de que esa información podría “comprometer su seguridad”.

Modernización, a cargo del ministro Milton Dumrauf, repite buena parte de las explicaciones de Altec y ratifica que la participación de Airata “se limita a la provisión de la plataforma de verificación de identidad para registro de asistencia, siempre bajo la dirección de Altec”.

El ministerio destacó la “arquitectura de seguridad” del sistema, que se aparta del modelo tradicional de una base de datos centralizada con usuario y contraseña y utiliza un esquema de “identidad digital”, con “criptografía de curvas elípticas” y un almacenamiento segregado de los datos.

En otra respuesta a los legisladores, Modernización se refirió al consentimiento de los trabajadores. Allí planteó un criterio que será relevante frente a los cuestionamientos sindicales. El uso del control de biometría facial «no se funda en el consentimiento integral del agente», sino en «el cumplimiento de las obligaciones legales y en el ejercicio de las funciones públicas en materia de control de asistencia”, que «constituye un deber funcional del agente”.